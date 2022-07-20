安倍晉三感謝廣告獲迴響 李遠哲代表贊助日本青年來台遊學

李遠哲親筆留言，鼓勵日本青年來台。（台灣安倍晉三之友會提供）

2022/07/20 12:11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕台灣安倍晉三之友會募得175名台灣企業、團體及個人贊助，刊登日本産經新聞全版廣告後，再由前中央研究院院長李遠哲代表，提供獎學金給日本青年來台留、遊學。

日本産經新聞上週五（15日）刊出12版全版廣告，代表台灣感謝日本前首相安倍晉三生前致力護台，引發各界迴響，募款單位會再推出「安倍晉三之友會獎學金」，希望鼓勵更多日本18至30歲青年來台遊學體驗文化。

安倍晉三之友會會長陳唐山今天說，每年10名，讓日本年輕人到台至少待一年，於大學校園讀書，從國家安全角度來看，不但是要靠政府，也要靠民間力量，希望有更多日本年輕人更進一步了解台灣現況。

安倍晉三之友會獎學金選考委員會榮譽委員長李遠哲，親筆留言指出，非常歡迎日本的小朋友們到台灣來遊學，台灣確實是個溫暖的好地方，祝一帆風順。

協會承辦人葉建揚表示，贊助居住日本國內18歲至30歲（截至2022年12月31日）日本國籍所有者，來台1年（2023年9月30日前抵達，需在台居住半年以上），獎學金額度上限100萬日元（含留學遊學期間所需交通、學費、房租、書籍等實際費用報銷）。

葉建揚說，初期募集10人以內，就讀對象包括台灣大學、研究所及語言學校，相關簡歷、申請動機（日語800字內）請於2022年8月31日前，發送電子郵件至:：tjfa@taiwan-japan.org，第一次選考後將電郵回報結果。

台灣人感謝安倍生前致力護台。（台灣安倍晉三之友會提供）

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