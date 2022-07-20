白喬茵斗內1450元 張博洋回酸：她不缺錢才把支持者愛心作政治操作

張博洋今表示，會把白喬茵斗內依法繳回國庫。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/20 12:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵斗內1450元，給台灣基進高市三民區議員張博洋，事後遭網紅四叉貓質疑違反政治獻金法。張博洋今表示，基進不會收國民黨任何贊助，會依法把這款項繳交國庫，還回酸白喬茵應該「不缺錢」。

張博洋日前發文暗酸林佳龍，引發綠營支持者反彈，白喬茵則斗內1450元給張博洋，表示不只幫他加油，也幫他紀念從此刻開始、正式解除民進黨的側翼任務，並酸「原來讓張博洋如此賣力的政黨毫無靈魂、毫無骨氣，民進黨只叫你道歉、基進黨自己加碼下跪以表忠誠！」

網紅四叉貓指出，根據政治獻金法第7條，同一種選舉的擬參選人，不能互相捐贈政治獻金，捐贈者要被罰捐贈金額2倍以下罰鍰，四叉貓還向張博洋喊話說「不要還白喬茵啦，讓她被罰2900元!」

白喬茵似乎也發現違反相關法條，趕緊在臉書補充「這是反串文喔，候選人和候選人之間不能互相捐款～博洋記得把錢還給我！」

張博洋今再度對失言表示歉意，針對白喬茵的斗內，他強調基進向來堅持國民黨不倒、台灣不會好，所以不會接受國民黨任何一分贊助、一毛也不會收，依法可將白喬茵斗內歸還、或者繳交國庫，他會選擇繳回國庫。

張博洋說， 覺得她（白喬茵）不缺錢，才把支持者愛心作政治操作，會把這款項繳交國庫，白喬茵則須承擔其行為衍生罰則。

白喬茵指出，原本捐1450、罰款變兩個1450，但也要提醒張博洋，當初逼他出來道歉的是上千個1450；她請張博洋不用擔心自己荷包，應關心基進黨跟張博洋的未來，尤其言論自由被民進黨箝制，未來生存將更加辛苦。

白喬茵斗內張博洋涉違政治獻金法。（記者王榮祥翻攝）

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