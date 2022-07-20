柯志恩指從台北看高雄何錯之有？綠議員：天龍國觀點

柯志恩指從台北看高雄何錯之有？黃偵琳嗆柯應去選台北市長。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/20 10:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩表示從台北看高雄、何錯之有？綠營完全不能認同，民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳建議她應該選台北市長，

民進黨高市議員林智鴻批評柯志恩天龍國觀點、讓人嘆為觀止。

黃偵琳指出，國民黨執政時期重北輕南，馬前總統承諾幫直轄市處理積欠勞健保費，結果高雄補助款只有台北市1/6；答應縣市合併後對高雄的統籌分配款不會減少，還有高雄海空經貿城、直航南進南出，也全部跳票。

這些就是從台北看高雄、重南輕北的國民黨的作為，原來在國民黨高雄市參選人眼裡、長期重北輕南沒有錯？！

剛好昨天有份民調，柯志恩支持度只有12.8%、跟陳其邁56.4%有著相當差距；56.4%的支持度是用民眾對高雄一點一滴的改變印堆砌的，反觀心繫台北、無心經營高雄、空降高雄頻後頻失言、露餡還真的很不熟的柯志恩，只是個沒有票還不好笑的韓國瑜翻版。

黃偵琳認為，柯志恩身為高雄市長參選人，不從居住高雄的鄉親角度看怎麼經營城市，還嘴硬從台北看高雄沒什麼不對，不如回去台北找蔣萬安商量一下、去選台北市長，這才符合柯立委的行為 ！

林智鴻說，高雄人長久以來用健康在支撐台灣經濟發展，高雄人積極在把工業城市的宿命轉換成使命，高雄人堅韌的生命力常告訴自己，為了自己的家園再苦都要撐下去，高雄人最不喜歡聽到用天龍人的觀點來比較高雄，來戰南北，這是高雄人的個性。

柯志恩在高雄選市長、卻還用天龍國觀點戰南北，真的令人嘆為觀止，要當母雞的柯志恩、到底要害死多少國民黨議員小雞們？

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