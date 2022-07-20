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    旗津黑沙玩藝節彩蛋 65米長城市滑水道每週五六日免費玩

    旗津黑沙玩藝節本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場還大的巨型戲水池。（圖由高雄市觀光局提供）

    旗津黑沙玩藝節本週驚喜加碼的氣墊嘉年華，比籃球場還大的巨型戲水池。（圖由高雄市觀光局提供）

    2022/07/20 09:02

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022旗津黑沙玩藝節推出驚喜彩蛋，65米長城市滑水道 比籃球場大的巨型戲水池 暑期每週五六日通通免費玩！

    2022旗津黑沙玩藝節以「動物狂歡派對」，打造2座南台灣最大主題沙雕及12座可愛動物沙雕，現場還有可以「坐」的沙雕貝殼沙發，吸引不少民眾前來拍照打卡，加上啤酒嘉年華的熱力加乘，上週六旗津湧入上萬人潮。

    高雄市觀光局乘勝追擊，本週五（7/22）起再加碼推出氣墊嘉年華，有高達15米的急速滑水道、長65米的城市滑水道、直徑26公尺的巨無霸戲水池及各式動物主題蹦跳氣墊，共有9座適合不同年齡層的氣墊遊具，開放時間為7月22日至9月4日、每週五六日的13:30-18:30，暑期限定通通免費，讓小朋友玩到欲罷不能。

    同時在旗津舉行的旗津啤酒嘉年華，本週六（23日）將舉辦「西洋金曲趴」，將播放經典西洋歌曲，並由26Resrart帶來精彩表演；本週日則推出極限衝浪派對，喜歡水上運動的民眾歡迎報名

    高雄市觀光局長周玲妏指出，搭配高市府悠遊國旅住宿優惠方案「週間補到千，週五又補五」，暑假來高雄吃喝玩樂住宿更能省一波。

    長達65米長的城市滑水道打造旗津遊樂園。（圖由高雄市觀光局提供）

    長達65米長的城市滑水道打造旗津遊樂園。（圖由高雄市觀光局提供）

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