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    首頁　>　高雄市

    堂哥婚宴後洞房 現役軍人硬上女客人吃官司

    現役軍人參加堂哥婚宴後涉性侵女客人，被橋頭地院判罪。示意圖。（資料照）

    現役軍人參加堂哥婚宴後涉性侵女客人，被橋頭地院判罪。示意圖。（資料照）

    2022/07/20 07:38

    〔記者鮑建信／高雄報導〕現役軍人阿國（化名）參加堂哥喜宴後，與女客人等在廣場持續飲酒作樂，隔天凌晨帶她回住處，趁其酒醉不醒人事「嘿咻」，橋頭地院姑念他賠償和解，依妨害性自主罪判處徒刑2年，宣告緩刑5年，並接受法治教育240小時。

    判決書指出，去年2月間，阿國為堂哥籌備婚禮事宜，而認識被害人小雪（化名）。隔月初，他參加婚禮晚宴後，與小雪等多名客人，繼續在高雄市茂林區廣場飲酒作樂，直到隔天凌晨結束。

    由於小雪酒醉不醒人事，阿國帶她返回投宿旅館，卻因房間鑰匙不在她身上而無法進入，於是攙扶她轉往住處房間休息，小雪因不勝酒力而躺在床上睡著，他卻涉嫌趁機親吻嘴巴，並凍未條「炒飯」。

    小雪被突如其來的舉動驚醒，奮力抵抗推開，阿國始罷手，並知道做錯了，當場向她道歉。案經小雪向市警察局報案，警方依涉嫌妨害性自主罪，移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    橋頭地院依據醫院鑑定報告、阿國坦承不諱及書寫的道歉信，認定構成性侵，並審酌他與小雪達成和解、因酒精濫用而參加酒精戒治、從事社會公益活動等情形，量處2年徒刑，宣告緩刑5年，交付保護管束，並接受240小時法治教育，可上訴。

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