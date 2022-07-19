柯志恩指從台北看高雄何錯之有？ 李雨蓁舉10點反駁

柯志恩今天站在國民黨高雄市黨部的「重返執政129天」跑馬燈螢幕前，留下身影。（翻攝自柯志恩臉書）

2022/07/19 23:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長柯志恩今天在臉書發文，指遭市議員批是「從台北看高雄」，但綠色長期執政，給高雄人什麼樣生活品質？就算「從台北看高雄」，何錯之有？對此，台灣基進組織部主任李雨蓁舉出十項「國民黨台北視角中的高雄」予以反駁。

結束居家隔離，柯志恩今天回到高雄展開7天自主健康管理，她傍晚發文感嘆，隔離期間持續寫臉書關心高雄市政，卻被好事之徒批評她是「從台北看高雄」。但綠色長期執政，給高雄人什麼樣生活品質？就算「從台北看高雄」，何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄，甚至從世界的海洋城市看高雄。

台灣基進組織部主任李雨蓁特別舉出十項「國民黨台北視角中的高雄」，反駁柯志恩說法。這十項包括國民黨台北視角中，長期把高雄視為殖民地、高雄人命不值錢、高雄只能當二流城市、高雄建設要模仿台北、沒有海洋國家的DNA、不允許高雄看天下的可能、高雄人不該出頭、出了台北都是南部、南部不配有自己聲音、高雄只是為了撈一票就走的地方。

李雨蓁提到，國民黨從1978年高雄升格直轄市以來，長期以來把高雄當作政治跳板，也放棄培養在地人才，無數政客空降高雄，只為了尋求政治生涯的下一個高峰，韓國瑜就是血淋淋例子，柯志恩本人也是如此。

她強調，每個城市的發展脈絡與需求都不一樣，不只是「從台北看高雄」是錯的，用台北視角看任何一個地方都是一種傲慢，難道國民黨侯友宜、盧秀燕也都用台北視角看新北和台中？

李雨蓁認為，柯志恩應該立刻為自己的傲慢道歉，甚至是整個國民黨都應該為全黨不斷漠視、糟蹋高雄的行為道歉，上一個如此不尊重高雄的下場，就是被93萬罷韓市民掃地出門。

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