白喬茵斗內1450元給張博洋 「高級酸」觸法恐遭罰

國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵昨晚斗內1450元給張博洋，但遭發現違反政治獻金法，同一種選舉的擬參選人，不能互相捐贈政治獻金，「高級酸」恐遭罰鍰！右為國民黨市黨部主委許福明、左為副主委曹桓榮。（資料照，記者葛祐豪攝）

2022/07/19 22:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進高市三民區議員參選人張博洋暗批林佳龍，引發綠營支持者反彈，張博洋已數度道歉，國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵則趁勢蹭一波，昨晚斗內1450元給張博洋，但遭發現違反政治獻金法，同一種選舉的擬參選人，不能互相捐贈政治獻金，「高級酸」恐遭罰鍰！

張博洋暗批林佳龍後，連日來數度道歉，今天並出面鞠躬致歉，強調自己在網路上草率、橫衝直撞的發言，做了最壞示範，更感謝林佳龍溫暖的包容，情況看來已暫時止血，林佳龍也透過臉書表示：「完全沒有將博洋的發言放在心上！」

國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵則趁勢蹭一波，昨晚斗內1450元給張博洋，表示不只幫他加油，也幫他紀念從此刻開始、正式解除民進黨的側翼任務，並酸「原來讓張博洋如此賣力的政黨毫無靈魂、毫無骨氣，民進黨只叫你道歉、基進黨自己加碼下跪以表忠誠！」

白喬茵並在臉書秀出信用卡授權成功的授權碼，證明真的捐款。針對白喬茵作法，張博洋則認為是「刻意挑撥行為」。

不過，網紅四叉貓指出，根據政治獻金法第7條，同一種選舉的擬參選人，不能互相捐贈政治獻金，不然捐贈者要被罰捐贈金額2倍以下之罰鍰，四叉貓並向張博洋喊話說:「不要還白喬茵啦，讓她被罰2900元!」

白喬茵似乎也發現違反相關法條，趕緊在臉書補充說：「這是反串文喔，候選人和候選人之間不能互相捐款～博洋記得把錢還給我！」

白喬茵捐給張博洋1450元，圖為信用卡授權成功圖。（翻攝自白喬茵臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法