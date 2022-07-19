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    首頁　>　高雄市

    活絡農村經濟 高市9社區攜手青年研發玉荷包酥、飲料

    六龜新發社區推廣山茶文化，民眾享受山中體驗品茗樂趣。（市府提供）

    六龜新發社區推廣山茶文化，民眾享受山中體驗品茗樂趣。（市府提供）

    2022/07/19 22:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局推動美濃區等9處農村社區與在地青年合作，開發玉荷包酥、玉荷包蜂蜜飲料等，預計今年底發表，明年於農村社區開賣，創造農村經濟；農業局將於今年底首推六龜山茶季，民眾體驗山中品茗樂趣。

    農業局爭取到中央水保局經費450萬元，推動區域資源整合根留農村計畫，媒合9處農村社區與9名在地青年合作，並聘請產業、學術界老師指導，鎖定產銷履歷農產等，多元化開發糕餅、飲料等，從研發、生產到包裝設計全部搞定。 

    美濃獅山社區與百年老店中外餅舖二代青年吳宜柔攜手，開發甲仙梅子牛軋糖、大樹玉荷包酥、大樹鳳梨米果與旗山香蕉餅；旗山南勝社區與蜂巢式二代青年吳暄喬合作，研發玉荷包蜂蜜、鳳梨蜂蜜等飲料，於台北國際旅展及食品展試水溫，風味獨特獲得好評。

    此外，六龜山茶是國內14種茶系之一，新發社區推出一日茶農體驗，由欣園製茶廠第三代青年徐盛暘帶領民眾揉茶、發酵、烘焙到包裝茶葉，並與美國學校合作，培訓國際青年志工，推廣六龜山茶文化，迎接國際客到農村旅遊。

    金牌農村永安區新港社區與百大青農蘇郁暄，暑假推出石斑童趣營×白浪滔滔海鮮趴，包括DIY龍虎斑紙包魚、塭底撈大冒險等，以海洋魚種和養殖知識為主題規劃系列活動關卡，讓國小學童認識石斑魚故鄉。

    農業局表示，高雄好山好水、物產富饒，透過青年創意協助農村社區，結合在地通路行銷，提高農產品附加價值，促進產業升級，活絡農村經濟。

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