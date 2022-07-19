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    7分鐘3次！6屁孩隨機攻擊移工 成年犯認罪賠償改判免關

    戴男涉嫌隨機接連攻擊落單移工，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    戴男涉嫌隨機接連攻擊落單移工，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2022/07/19 21:47

    〔記者鮑建信／高雄報導〕有妨害性自主前科戴姓男子，被控夥同陳姓等6名少年隨機攻擊落單外籍移工，7分鐘內連續做案3次，高雄高分院依妨害秩序等罪，改判戴徒刑6月免關，陳等少年由高雄少家法院審理。

    判決書指出，20歲戴男陳姓、楊姓、張姓、洪姓、盧姓、 劉姓等6名少年見面聊天，因無聊而起意欲隨機「修理」外籍移工。

    去年4月6日晚間10時35分，戴等人分騎4輛機車，在岡山區本洲工業區，見騎電動車菲律賓籍移工傑克經過，一哄而上，將他團團包圍，涉嫌持路邊撿到的木棍追打，傑克逃離現場，戴等人再砸毀傑克電動車。

    3分鐘後，戴等人又在附近找菲藉移工洛基麻煩，持球棒作勢攻擊，嚇跑他後又砸電動車。10點42分，戴等人駛經永安區永工3路，戴用腳踹騎電動車的印尼籍移工羅比，導致對方人車倒地受傷。

    案經傑克等人報案，岡山分局調閱監視追查，將戴等人涉嫌妨害秩序等罪嫌，分別移送橋頭地檢署和高雄少家法院，戴被橋頭地院判處有期徒刑7月要關，他不服上訴高雄高分院。

    二審合議庭審酌戴認罪，並賠償傑克等人損失，毀損、傷害撤回告訴，及其雙親無法工作，乃從輕量處徒刑6月，如易科罰金，以一千元折算一日，可上訴。

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