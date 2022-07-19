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    首頁　>　高雄市

    高雄型農培訓班開訓 遴選40名新血加入類戰鬥營

    高雄型農培訓班初階班今開訓，局長張清榮與型農開心合影。（市府提供）

    高雄型農培訓班初階班今開訓，局長張清榮與型農開心合影。（市府提供）

    2022/07/19 19:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄型農培訓班邁入第10年，組成「型農大聯盟」，成為新農業生力軍，今天初階班開訓，40名新血加入類戰鬥營，展開為期4天課程，力求脫胎換骨，挑戰從農夢想，帶動高雄農業發展。

    市府農業局2013年推出型農培訓班迄今邁入第10年，頂尖業師傳授農業經營行銷課程，吸引農民報名搶翻天，經過面談遴選40人，加入型農行列，今天初階班開訓，展開為期4天課程。

    各縣市推動青農返鄉政策，提出農業培訓課程，大多偏重生產技術，市府農業局不教生產，提出教生財「型農培訓計畫」，課程設計主打農業經營、通路、行銷及品牌打造，以最少資源創造最大價值。

    農業局表示，課程提供農業經營管理，包括定價策略、品牌行銷、營運管理，分享農業發展新趨勢、新思維，從品牌建立到市場行銷，還有口說技巧等，從基礎打好根基，應用到農業經營，並安排產品情境攝影課程，指導農民把農產品拍得有吸引力，提升顧客購買率至少1、2成。

    此外，「青年培訓計畫」是市長陳其邁農業政策六大方針之一，青年型農留在家鄉積極投入農業，提升高雄農業競爭力，進而使得農民所得持續增加，他積極協助農民加強農產品分流、冷鏈技術、農產加工，同時發展行銷策略，導入智慧農業，力挺農友全方面加強高雄農業競爭力。

    農業局長張清榮表示，型農培訓邁入第10年，透過青年培訓計畫，吸引青年返鄉投入農業生產，組成「型農大聯盟」新農業生力軍，農業局除了招募新血外，每年辦理進階班回訓課程，讓型農們交流學習、精進成長，做出亮眼成績，躍升百萬型農行列，帶動高雄農業發展。

    高雄型農培訓班初階班今開訓，局長張清榮勉勵型農新血。（市府提供）

    高雄型農培訓班初階班今開訓，局長張清榮勉勵型農新血。（市府提供）

    型農培訓班安排產品情境攝影課程，指導農民把農產品拍得有吸引力，提升顧客購買率至少1、2成。（市府提供）

    型農培訓班安排產品情境攝影課程，指導農民把農產品拍得有吸引力，提升顧客購買率至少1、2成。（市府提供）

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