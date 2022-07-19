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    站「重返執政129天」跑馬燈前 柯志恩︰從台北看高雄何錯之有？

    柯志恩站在國民黨高雄市黨部的「重返執政129天」跑馬燈螢幕前，留下倩影。（翻攝自柯志恩臉書）

    柯志恩站在國民黨高雄市黨部的「重返執政129天」跑馬燈螢幕前，留下倩影。（翻攝自柯志恩臉書）

    2022/07/19 19:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長柯志恩今天結束居家隔離，回到高雄展開7天自主健康管理，她站在市黨部的「重返執政129天」跑馬燈螢幕前，留下倩影，感嘆確診後閉關寫臉書，被市議員批是「從台北看高雄」，但綠色長期執政，給高雄人什麼樣生活品質？就算「從台北看高雄」，何錯之有？

    柯志恩今天傍晚透過臉書表示，隔離期間持續寫臉書關心高雄市政，卻被好事之徒批評她是「從台北看高雄」，她重申所以在台北隔離，是因週日晚上從高雄回台北，準備隔日上政論節目，沒想到一早醒來發現確診，確診後就得禁足，閉關期間寫臉書，就被市議員批說是「從台北看高雄」，令人可笑！

    柯志恩強調，如果綠色執政經得起檢驗，為何她指出進度落後或市政陳痾，市府和市議員就氣噗噗？市議員不是該好好監督市政嗎？為何反過來護航市長？角色根本錯亂。

    她指出，綠色長期執政，給高雄人什麼樣的生活品質？不該檢討嗎？就算「從台北看高雄」，何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄，甚至從世界的海洋城市看高雄，為什麼高雄的城市競爭力不進反退？人口一直流失、生活品質沒有提升，這才是真正愛高雄的人所應關切、在乎的！

    不過，今年3月退出國民黨的高市前議員朱挺玗則留言說，「我是在地人，我真的不愛台北看高雄，所以希望柯市長的團隊有更多有志青年人士，要在地的參與和建言，一起讓高雄更好！」

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