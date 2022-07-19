中山大學獲准設醫學院 仁武教學大樓拚明年底啟用

中山大學仁武校區的醫學教學大樓新建工程，今舉行動土儀式。（記者許麗娟攝）

2022/07/19 19:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學昨天獲教育部同意新設醫學院，今天（19日）即為仁武校區的醫學教學大樓新建工程動土開工，6層樓建築預計於明年12月底完工啟用

中山大學今年成功爭取新設學士後醫學系，並已找來高雄醫學大醫學系暨醫研所教授陳彥旭出任系主任，在獲准設立醫學院後，包括原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所、臨床醫學科學博士學位學程及後醫系均調整至新增的「醫學院」。

今天醫學教學大樓新建工程開工，醫學教學大樓共地下1層、地上6層樓、3160坪，獲巴巴事業股份有限公司董事長黃烱輝校友承諾捐贈近4億元興建，經內外學者專家規劃設計，於6月取得建築執照。

此外，大愛樓2層樓780坪，已於5月完成細部設計，已申請都市設計審查，相關經費也獲得多位校友簽署捐贈意願書，4棟校舍預計2025年建設完成。仁武校區預計朝4年內先完成醫學教學大樓、醫學研究大樓、大愛樓（解剖實驗大樓）及教職員生宿舍與餐廳等4棟校舍建置為目標，主要提供1系5所學習研究空間。

校長鄭英耀指出，為解決長期南北醫療資源失衡，高屏澎醫療人力不足問題，中山大學不僅是大高雄地區第一所國立醫學院，更結合校內既有材料、資工、電機等科系的研究能量，培養「醫學科學家」，發展不同於傳統醫學院的跨域醫學人才。

仁武校區已規劃建置AI醫學、智慧建康及生態休憩3大園區，以此做為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，將朝AI人工智慧的遠距醫療、精準及預防醫療等方向發展，培育智慧醫療人才，帶動大高雄區域及南台灣醫療產業鏈發展。

仁武校區現已完成24公頃醫學教育基地的整地作業，將設置3座大型生態景觀滯洪池， 並規劃約4公頃的青青大草原區，校區北側另有16公頃森林綠地，將與校園結合成40公頃的城市森林浴場。

仁武校區的醫學教學大樓今天動土，預計明年12月底完工啟用。（記者許麗娟攝）

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