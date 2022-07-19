為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    中山大學獲准設醫學院 仁武教學大樓拚明年底啟用

    中山大學仁武校區的醫學教學大樓新建工程，今舉行動土儀式。（記者許麗娟攝）

    中山大學仁武校區的醫學教學大樓新建工程，今舉行動土儀式。（記者許麗娟攝）

    2022/07/19 19:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學昨天獲教育部同意新設醫學院，今天（19日）即為仁武校區的醫學教學大樓新建工程動土開工，6層樓建築預計於明年12月底完工啟用

    中山大學今年成功爭取新設學士後醫學系，並已找來高雄醫學大醫學系暨醫研所教授陳彥旭出任系主任，在獲准設立醫學院後，包括原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所、臨床醫學科學博士學位學程及後醫系均調整至新增的「醫學院」。

    今天醫學教學大樓新建工程開工，醫學教學大樓共地下1層、地上6層樓、3160坪，獲巴巴事業股份有限公司董事長黃烱輝校友承諾捐贈近4億元興建，經內外學者專家規劃設計，於6月取得建築執照。

    此外，大愛樓2層樓780坪，已於5月完成細部設計，已申請都市設計審查，相關經費也獲得多位校友簽署捐贈意願書，4棟校舍預計2025年建設完成。仁武校區預計朝4年內先完成醫學教學大樓、醫學研究大樓、大愛樓（解剖實驗大樓）及教職員生宿舍與餐廳等4棟校舍建置為目標，主要提供1系5所學習研究空間。

    校長鄭英耀指出，為解決長期南北醫療資源失衡，高屏澎醫療人力不足問題，中山大學不僅是大高雄地區第一所國立醫學院，更結合校內既有材料、資工、電機等科系的研究能量，培養「醫學科學家」，發展不同於傳統醫學院的跨域醫學人才。

    仁武校區已規劃建置AI醫學、智慧建康及生態休憩3大園區，以此做為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，將朝AI人工智慧的遠距醫療、精準及預防醫療等方向發展，培育智慧醫療人才，帶動大高雄區域及南台灣醫療產業鏈發展。

    仁武校區現已完成24公頃醫學教育基地的整地作業，將設置3座大型生態景觀滯洪池， 並規劃約4公頃的青青大草原區，校區北側另有16公頃森林綠地，將與校園結合成40公頃的城市森林浴場。

    仁武校區的醫學教學大樓今天動土，預計明年12月底完工啟用。（記者許麗娟攝）

    仁武校區的醫學教學大樓今天動土，預計明年12月底完工啟用。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中山大學首任後醫學系系主任 由前高市大同醫院院長陳彥旭接任
    2022/07/18 10:48

    中山大學首任後醫學系系主任 由前高市大同醫院院長陳彥旭接任
    中山後醫系大體老師爭議 教育部：應於新生入學前完成整備
    2022/06/28 20:03

    中山後醫系大體老師爭議 教育部：應於新生入學前完成整備

    高波動、高通膨環境下 這檔基金獲青睞！
    中山大學首屆後醫學系到考率94.19％ 總錄取率3.6％
    2022/05/01 18:45

    中山大學首屆後醫學系到考率94.19％ 總錄取率3.6％
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播