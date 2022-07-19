高雄永安鹽田社區更新抽水機組 北溝排水2期整治明年完工

水利局更新抽水站設備，提升總抽水量。（市府提供）

2022/07/19 18:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市永安鹽田社區地勢低窪，每逢豪大雨仰賴抽水站抽水，經公所與地方里長爭取中油經費，水利局完成更新抽水站設備，提升總抽水量，將持續推動北溝排水二期整治工程，預計明年2月完工，將大幅提升社區防洪量能。

高雄市永安鹽田社區地勢低窪，無法重力排入北溝大排，一旦遇到豪大雨，需啟動站內2台抽水機，將社區雨水抽排至北溝排水，但因受限抽水站體、機型等因素，抽水機起抽水位無法降低，有時因短延時強降雨，造成社區局部積水。

永安區公所與鹽田里長黃福來共同協助向台灣中油天然氣事業部永安液化天然氣廠爭取到補助經費400萬元，由水利局推動鹽田抽水站的站體設施及抽水機組更新工程。

水利局表示，將鹽田抽水站每秒0.25立方公尺的抽水機，汰換提升至每秒0.5立方公尺，總抽水量從每秒0.75立方公尺，提升至每秒1立方公尺，原定8月15日完工，提早完成抽水機安裝，以及試運轉抽水，讓新機組提前發揮防汛功能。

此外，水利局也推動排水改善工程，如北溝排水第二期工程整治，預計明年2月完工，搭配抽水站量能提升，大幅提升永安鹽田社區防洪量能。

高雄市永安鹽田社區地勢低窪。（市府提供）

水利局更新抽水站設備，提升總抽水量。（市府提供）

水利局提早完成抽水機安裝，以及試運轉抽水，讓新機組提前發揮防汛功能。（市府提供）

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