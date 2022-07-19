高雄首座工業風共融式公園啟用 今年底將達到33處

籬仔內公園是高雄首座工業風共融式公園。（記者葛祐豪翻攝）

2022/07/19 14:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄首座工業風共融式公園-前鎮區第70期重劃區的籬仔內公園及竹南公園，今天完工啟用，今年底將達到33處共融式公園的目標。

高雄市已經開放的共融式公園，例如福山公園、凹仔底森林公園、岡山河堤公園、左營園道遊戲場等，是時下的打卡熱點，也是鄰里街坊們休閒遊憩的好所在，有很多年輕爸媽說，孩子可以玩上一整天不肯回家。

籬仔內公園及竹南公園都位於亞洲新灣區的70期重劃區內，面積分別為1.3公頃及0.3公頃，工程經費約4800萬元，去年開工歷經約1年時間，今天正式啟用。

70期重劃區緊鄰205兵工廠，過去曾是中石化工廠所在地，為見證高雄過去工業發展的歷史軌跡，籬仔內公園設計特別呼應既有歷史，萃取過往工業意象，做為公園內遊戲場及街道家具的設計概念，例如將燃燒塔、齒輪等意象融入遊戲場。

高雄市副市長林欽榮今天主持啟用典禮，他指出，籬仔內公園入口處草坪，是未來日照中心預定地，已由衛生局辦理BOT公告招商，未來可提供120位年長者的日照服務。往裏頭走，主題遊戲區及體健設施區，規劃多種不同類型設施，有結合體能與感官刺激的地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬斜坡和鞦韆遊具組等，還有激發兒童智能發展的伸縮木樁、躲藏山洞和迷宮攀爬架等。

至於西側的竹南公園，則結合植栽、PC步道及休憩座椅等，打造舒適慢活的鄰里公園。

林欽榮也提到，緊鄰70期重劃區旁，是面積廣達58.3公頃的205兵工廠，也是高雄亞洲新灣區面積最大的一塊基地，被稱為成就亞灣5G AIoT創新園區的關鍵拼圖，市府與軍方協議以「代拆代建、先建後遷」原則，辦理遷建至大樹區林園、大樹北及光復營區，全案力拼112年底前完工，交付軍方搬遷。205兵工廠遷址完成後，將透過區段徵收與招商開發，作為經貿商業、住宅、運籌等多元使用。

籬仔內公園是高雄首座工業風共融式公園。（記者葛祐豪翻攝）

籬仔內公園是高雄首座工業風共融式公園。（記者葛祐豪翻攝）

前鎮區第70期重劃區的籬仔內公園及竹南公園，正式完工啟用。（記者葛祐豪翻攝）

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