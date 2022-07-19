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    租澄清湖高級別墅當毒品分裝場還供毒趴 刑大攻堅逮2人扣毒品

    2男租澄清湖高級別墅當毒品分裝場還供毒趴，刑大幹員拔槍攻堅逮2人扣大批毒品。（民眾提供）

    2男租澄清湖高級別墅當毒品分裝場還供毒趴，刑大幹員拔槍攻堅逮2人扣大批毒品。（民眾提供）

    2022/07/19 14:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕29歲高姓男子夥同王姓手下租下高雄澄清湖高級別墅，暗藏毒品分裝場，涉嫌販賣毒品咖啡包，還不時供買毒品的藥腳躲在別墅內毒趴，高市刑大偵八隊獲報組成專案，跟監埋伏別墅區，員警拔槍攻堅喝令嫌犯趴下，所幸不費1彈查獲大型毒品分裝場，查扣毒品卡西酮5公斤、K他命毒品250公克，以及毒咖啡包裝袋，今將2人移送法辦。

    刑大指出，偵八隊今年7月間獲報，指高男與同夥涉嫌販毒牟取不法利益，利用澄清湖附近高級別墅區掩人耳目，承租當毒品咖啡包分裝工廠，再賣給特定的藥腳群，涉嫌販毒謀取不法利益，還被控提供住所給藥腳充當吸毒場所，曾多次深夜展開毒趴，刑大會同仁武分局共同查緝。

    警方日前埋伏別墅區，見有訪客上門，立刻發動攻堅，為防對方持有槍械，警方先發制人，拔槍喝令趴下就範，一舉逮捕高男和同夥王男（26歲），瓦解毒品分裝場。

    警方在屋內查扣毒品卡西酮5包（毛重約5公斤）、K他命7包（毛重約250公克）、毒品咖啡包5包、毒品咖啡包空包裝袋1包、電子磅秤3台、攪拌機1組，以及現金15萬元、手機10支，高男否認販毒，只坦承持有，警方擴大追查毒品來源。

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    2男租澄清湖高級別墅當毒品分裝場還供毒趴，刑大幹員拔槍攻堅逮2人扣大批毒品。（民眾提供）

    2男租澄清湖高級別墅當毒品分裝場還供毒趴，刑大幹員拔槍攻堅逮2人扣大批毒品。（民眾提供）

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