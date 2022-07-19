房東不續租海產店被迫歇業 傳熟客霸氣買房：繼續開

有網友昨日分享，在高雄有間海產店，先前因房東不願續租，只能選擇歇業，不過有熟客得知後，竟花錢直接把該棟房子買下後，再租給海產店。（圖擷自臉書）

2022/07/19 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕有美食的餐廳人人愛，有網友昨日分享，在高雄有間海產店，先前因房東不願續租，只能選擇歇業，不過有熟客得知後，竟花錢直接把該棟房子買下後，再租給海產店，這番內容引發網友熱議，紛紛留言表示「下次也想去朝聖」。

有網友於爆廢公社發文，表示高雄有間活海產店，日前公告4月底就無法繼續開，因為原本的房東要把房子收回不續租，不過近日網友與朋友路過該處時發現，該間海產店依然開著，細問老闆才知道，是有名熟客怕他們收攤後再也吃不到美食，竟選擇把該棟透天厝直接買下，熟客在成為新房東後又繼續租給海產店，才讓海產店免於收攤。

這番發展讓網友直呼「這年頭居然有人為了吃到想吃的料理，花兩三千萬買棟透天厝」，針對其他網友不斷敲碗想知道是哪一間海產店，原PO也分享是位於同心路上的一間活海產店。

此外，在該文底下也有其他網友稱讚「不要小看吃貨的決心」、「阿貴在那邊開好久了，老闆為人也風趣」、「看著看著我突然餓了」、「有錢人不差錢，只怕美味變回憶」、「有錢真的可以很任性」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華」。針對有部分網友質疑「業配文」，原PO也強調「其實他們生意很好，不缺客人」。

有網友更分享樂屋網的實價登錄資訊，顯示該處在今年4月有成交紀錄，為一棟5房的透天厝，當時屋齡為56.8年，成交總價為1850萬。

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