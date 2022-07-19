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    首頁　>　高雄市

    陳其邁訪關懷據點 高歌「春夏秋冬」承諾百歲婦「明年擱再來」

    陳其邁承諾李阿梗（107歲，陳左手那位）「明年會擱再來。」（記者黃旭磊攝）

    陳其邁承諾李阿梗（107歲，陳左手那位）「明年會擱再來。」（記者黃旭磊攝）

    2022/07/19 12:18

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長陳其邁頻走訪岡山、旗山及仁武等38區市政建設，上午來到旗山南新社區關懷據點，與107歲等數十名同學高歌「春夏秋冬」，承諾明年再來「頒金牌」給老同學。

    「春夏秋冬一天過一天，對你的思念…」，陳其邁與社會局長謝琍琍、旗山南新社區發展協會理事長郭明憲、總幹事徐林素卿，陪據點超過80歲學員高歌，稱讚歌聲好聽是「金曲獎得主、明年會擱再來。」

    陳其邁得知李阿梗（107歲）耳聰目明，下棋打牌不拖拍，開心宣布「阿嬤聽牌都聽得到，金牌準備好了，明年會再來頒獎。」

    陳其邁積極走訪市政建設，17日還北上參與民進黨全代會，與陳時中等18名縣市首長參選人合影後，加快助選腳步，在場郭明憲等人幫腔呼籲，市長要拼連任，拜託學員讓他明年再來。

    旗山南新社區發展協會運作29年，曾於2017年獲衛福部社區發展工作評鑑卓越奬，鄰近溪洲曾是旗山香蕉大宗產地，社區居民3萬多人多為65歲以上銀髮長者。

    陳其邁頻詢問長輩「疫苗打了沒」、「有沒有領到700元（65歲以上、7月底前施打第3、4劑疫苗禮券）」，並當場調查「打4劑疫苗的舉手」，近10名學員舉手已打完4劑，陳其邁感謝市立醫院及部立旗山醫院醫療團隊進社區服務。

    陳其邁（中左）高歌「春夏秋冬」。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁（中左）高歌「春夏秋冬」。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁調查「打4劑疫苗的舉手」。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁調查「打4劑疫苗的舉手」。（記者黃旭磊攝）

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