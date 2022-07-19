柯志恩今解隔離將回高雄 未來7天自主管理將私下拜會不公開

陳麗娜強調，「等到7+7結束後，柯志恩就會趕快與民眾第一線接觸!」。 （記者葛祐豪攝）

2022/07/19 12:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市參選柯志恩今天解隔離後，將回到高雄，進行7天的自主健康管理，礙於規定，將以不公開的私下拜訪行程為主，等到7+7結束後，會立即與民眾第一線接觸。

柯志恩昨天午夜結束在台北的居家隔離，將進入7天的自主健康管理期，她將從台北回到高雄，但礙於規定，不會前往人潮擁擠場所拜票，也避免與不特定對象接觸。競選團隊這陣子正針對未來的空戰與陸戰提出規劃，位於市黨部2樓的競選辦公室也整理就緒，即將進駐。

柯志恩競選團隊發言人召集人、高市議員陳麗娜今天受訪時表示，柯志恩快篩已呈現陰性，解隔離後，將回到高雄，因為後面還有7天的自主健康理，大部分是以不公開的私下拜訪行程為主。由於中央規定，自主健康管理期間，柯志恩不適合集會、聚餐方式與民眾見面，一些政策可能會用臉書會其他方式發布。

針對接下來國民黨的陸戰如何進行?陳麗娜強調，會積極拜訪支持者與民眾，讓他們了解柯志恩的理念，大家就會發現柯志恩的特質與個人魅力，接受度就會高，「等到7+7結束後，柯志恩就會趕快與民眾第一線接觸!」。

近期柯志恩頻頻透過臉書檢視市政議題，並拋出政策，火力逐步加強，陳麗娜認為，如何讓高雄選出更好的市長，雙方應在理念互相比較，「誰的政策比較好，民眾就選擇誰」，但陳其邁目前選擇不回應，由周遭議員或外圍團體回應，這相當不合適，應該政策對政策來討論 ，民眾才能了解兩人的差異。

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