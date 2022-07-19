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    發文惹議 張博洋鞠躬道歉：感謝林佳龍溫暖的包容

    張博洋鞠躬向林佳龍及恩恩家屬道歉。（記者葛祐豪攝）

    張博洋鞠躬向林佳龍及恩恩家屬道歉。（記者葛祐豪攝）

    2022/07/19 11:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進高雄市三民區議員參選人張博洋，17日在社群媒體暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發綠營支持者反彈。對此，張博洋今天上出面受訪，強調他在網路上草率、橫衝直撞的發言，做了最壞的示範，更感謝林佳龍溫暖的包容。

    張博洋今天上午眼睛微紅，出面接受媒體訪問，他表示，要再一次為自己莽撞、不理智，不經大腦的草率發言，向被他傷害的佳龍部長、恩恩家屬、及關心的網友獻上他誠摯的道歉。

    針對台灣基進解除他新聞輿情部主任一職，會不會感到委屈？張博洋說，黨中央這次懲處是告訴他，身為黨的幹部，在網路上發言應該要審慎思考，要對支持者與社會大眾負責。「而非有了一個網路粉專、有知名度後，就在網路上草率的、橫衝直撞的發言 ，這次懲處對我是一個警惕，毫無疑問我做了最壞的示範，除了道歉沒有其他想法！」

    媒體問他，經歷這次事件，三民區議員會參選到底嗎？張博洋說，團隊會先沉潛，進行深刻檢討，對三民區做出更多貢獻，是他一直以來也是接下來的目標，他會審慎評估，「用十倍努力來換取選民的信任，爭取他們的支持！」

    對於林佳龍透過臉書表示「完全沒有將博洋的發言放在心上」，張博洋說，他有到林的臉書留言，林佳龍也請台灣基進主席陳奕齊轉告他，對年輕人勉勵及鼓勵，「感謝他非常溫暖包容我的言論，要年輕人保持批判性與思考！」

    張博洋說，這件事件就是他沒有搞清楚林佳龍發言的脈絡，第一時間做出衝動莽撞的批評。他強調，絕對支持恩恩案的真相，要讓真相水落石出，也絕對支持讓新北翻轉。

    張博洋今天上午出面受訪，眼睛微紅。（記者葛祐豪攝）

    張博洋今天上午出面受訪，眼睛微紅。（記者葛祐豪攝）

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