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    機車燈破損被攔 騎士飄酒味…第3度酒駕被法辦

    警勸騎士陳男換破損車燈卻飄來酒味，一查竟是酒駕老司機已第3度被查獲。（民眾提供）

    警勸騎士陳男換破損車燈卻飄來酒味，一查竟是酒駕老司機已第3度被查獲。（民眾提供）

    2022/07/19 11:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄42歲陳姓男子下班時間騎乘一輛後車燈破損的機車，鼓山分局員警發現，趨前攔下勸導時，聞到男子渾身酒氣，欲對他施以酒測，陳男一度不配合有意拒測，員警告知拒測將重罰18萬元，他露出驚訝表情，決定接受酒測結果超標，酒測值高達0.66，被依公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今指出，鼓山派出所員警前天傍晚，巡邏行經河西一路時，發現前方機車後車燈破損而攔下勸導，正當員警請男子撥打方向燈測試是否正常時，聞到陳男身上有濃濃酒味，表達將對他施以酒測，但他消極不太配合，警方告知他可拒測，但罰款高達18萬元。

    陳男最後同意酒測，但施測過程中，他不斷轉身拉口罩呼氣，想要降低酒味，而且多次檢測失敗，明顯消極不配合，意圖藉故拖延，員警再度提醒拒測將面臨高額罰則時，陳男立刻配合施測，但酒測值高達每公升0.66毫克，任憑他如何搖手祈求「不會超過、不會超過」也於事無補。

    警方調查發現，擔任臨時工的陳男已經不是第一次酒駕被查獲，他曾於2019、2020年分別被查獲，加上這一次已經是第3次了，難怪會千方百計拖延。

    分局長蔡鴻文呼籲，道路交通管理處罰條例加重酒駕罰則，自111年3月31日開始施行。酒駕及拒測累犯認定由5年延長為10年，另外10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違規事實，請用路人切勿心存僥倖酒後駕車上路，以免害人又害己。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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