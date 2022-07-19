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    命大！他吃火鍋被股東用衝鋒槍連開5槍、爆頭…沒死

    許姓男子開槍殺害黃姓男子被警方逮捕。（讀者提供）

    許姓男子開槍殺害黃姓男子被警方逮捕。（讀者提供）

    2022/07/19 10:31

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕38歲黃姓男子和40歲許姓男子合股經營中古車行，兩人為了經營理念鬧不和，許趁黃男帶女友到火鍋店用餐時，竟朝他連開5槍，其中一槍命中頭部，右胸和右臂也各中一槍，所幸黃男送醫後幸運撿回一命，雄檢偵結後依殺人未遂罪將許男起訴。

    檢方指出，今年3月19日晚間9點多，新興區六合路某連鎖火鍋店傳出槍響，許姓男子得知黃男帶女友到火鍋店用餐，他預藏一把非制式衝鋒槍在身上，進入火鍋店後，約黃男到廁所聊一聊，結果兩人在廁所內起口角衝突，許男隨即拿出衝鋒槍朝黃男開槍。

    黃男中彈後想奪門逃跑，但傷勢過重，摔倒在廁所門口後，許男再朝他連開4槍，其中一槍命中頭部，右胸和右臂也各中一槍，許男行凶後隨即逃離現場，黃男也被獲報趕來的警、消送醫急救。

    黃男送醫時臉部、右胸和右臂各中一槍，所幸子彈未傷及要害，醫院搶救後挽回一命；新興分局與刑警大隊立即組成專案小組展開追查，調閱監視器發現許男犯案後，便將作案槍枝丟棄至附近草地，再徒步離開，前往苓雅區某停車處駕駛自小客車逃逸。

    案發後4小時，專案小組於大寮區發現許嫌駕駛的車輛，4、5輛偵防車採口袋戰術包抄，警方研判歹徒隨身攜槍，攻堅時異常小心且迅速，以優勢警力包圍攔截，強力將他拖下車壓制逮捕，從許嫌車上起獲改造手槍2支，再循線至扔棄兇槍的地點搜索查獲作案的衝鋒槍和子彈共81顆。

    檢警偵查時，許男坦承犯行，直指衝突原因是先前共同投資車輛買賣生意，後續因經營理念不同而拆夥鬧不和，檢方偵結後依相關事證，依殺人未遂、槍砲等罪將許男起訴。

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