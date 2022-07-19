酸林佳龍惹議 張博洋三度道歉止血「花10倍力氣把信任補回來」

張博洋受訪時強調「未來會更謹言慎行，會花10倍力氣把信任補回來!」。（翻攝自張博洋臉書）

2022/07/19 07:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進高雄市三民區議員參選人張博洋，17日在社群媒體暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發綠營支持者反彈。對此，張博洋昨天深夜在臉書第三度道歉止血，他受訪時也強調「未來會更謹言慎行，會花10倍力氣把信任補回來!」。

張博洋深夜在臉書貼出一張跟著垃圾車拜票的照片，他指出，這兩天很謝謝大家的關心，也抱歉造成的憂心，更要再次表達對於此事的歉意。「謝謝今天依然相信我，願意陪我陸戰的志工們，還有每一個支持者。對不起，我會用行動證明一切!」

網友則回應說:「發言是有欠考慮，誠心道歉虛心接受，應該再給他一次機會」、「看你一路打拼，對你的了解，知道你絕無惡意，也感受到你深刻檢討失言的悔意道歉。加油，繼續努力打拼!」

台灣基進昨也宣布解除張博洋的新聞輿情部主任職務，張博洋接受媒體訪問時強調，對自己莽撞發言，引發風暴深感抱歉，未來會更謹言慎行，他會花10倍力氣把信任補回來。

張博洋此次代表台灣基進，投入高雄市三民區市議員選戰，原本選情被看好，被視為台灣基進市議員參選人第一強棒，歷經此風暴，是否對選情造成衝擊，仍待觀察。

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