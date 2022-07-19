身障男子被控竊盜判無罪 法官：不可能3分鐘內打開2門

身障又跛腳余男被控竊盜，經高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/07/19 06:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕2年前高市發生重大竊案，警方根據監視畫面逮捕余姓男子，王姓屋主疑受監視畫面影響指控余男涉案，余男被檢方依竊盜罪起訴，但一、二審法官卻發現他身心障礙又跛腳，不可能在3分鐘內，拉開鐵捲門並打開落地鋁門鎖，判決無罪定讞。

據了解，2020年10月11日清晨5點多，高雄市楠梓區民宅發生竊案，放在客廳皮夾（內有現金、金融卡等）、鑽戒2個、祖母綠戒指1個、鑽錶及手錶各1支等物失竊，財物損失近百萬元。

警方接獲報案，調閱監視器晝面，始循線查獲余姓男子涉案，依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

法官開庭調查，王男承認未目睹余行竊過程，法官並質問為何指控余進入屋內2次，他卻說：「事後去警察局看監視器錄影帶，看到竊嫌在右昌街18巷往返2次，所以判斷竊嫌應該進去2次」，明顯心理受到影響，自不足採信。

此外，依起訴記載，余必須在至多3分鐘內，先拉啟外門右側手動捲門、再開啟上鎖的落地鋁門，進入竊取財物，前後往返約14公尺，再關上落地鋁門後離去，縱使心智正常、體健如飛常人，恐無法做到，更何況是有輕度身心障礙、足部殘疾跛行的被告，認定罪證不足。

檢方不服上訴，高雄高分院則認為，監視畫面拍錄男子，有可能是歹徒，但根本看不清楚臉孔，無法認定是余男外，以他心智狀況，能否短時間並謹慎小心進入，而順利竊取財物，不無疑問﹖因此維持原審判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法