公部門法拍競標創首例 高市府官員：搶標後「很怕被打」

高雄哈瑪星新濱町一丁目五連棟紅磚街屋，是多年前由文化局官員化身搶標者，在法拍現場成功搶下，也是公部門競標法拍首例。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/19 00:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市副市長史哲公開「新濱町一丁目五連棟紅磚街屋」保存與修復秘辛，透露這是台灣公務機關從法拍會中搶救歷史建物首例；高雄市文化局副局長林尚瑛是當年參與法拍官員之一，回想起此事笑說當時真的很緊張，搶拍成功後「很怕被打」。

史哲說明，新濱町一丁目五連棟紅磚街屋是哈瑪星僅存少數日治時期街區建築，建造於1933年，由清水紅磚構成，屋頂女兒牆為圓弧造型，在建築上代表著昭和時期風格，深深刻畫著下街町時期、庶民生活文化，也是舊新濱町歷史風華見證。

紅磚街屋原為私人所建，土地產權在日治時期原屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收，但因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，街屋瞬間淪法拍品。

史哲表示，當時得知這訊息，為免拍賣後建物遭拆除並改建，勢將影響哈瑪星歷史街區整體風貌，遂緊急啟動暫定古蹟程序，並派文化局同仁化身搶標者、前往法院競標法拍屋，再依文資法行使優先承購權將建物買下，終於守住美麗的歷史建物。

2015年到法拍會的官員之一，就是現任高市文化局副局長林尚瑛，她當時以文資中心主任身分，與另兩位同事被指派低調搶拍紅磚街屋。

林尚瑛回顧當時法拍會場景，因為從來沒去過，真的很緊張，紅磚街屋底價39萬元、最後被喊到362萬元，文化局再以優先承購權順利搶回。

林尚瑛笑說，那是很特別的經驗，人生第一次、也是至今唯一一次參加法拍，當時喊到3百多萬時，評估還算合理（四棟樓），於是毫不猶豫買下。

她記得法院承辦人員在辦理手續時曾提醒動作快一點、辦完快離開，她也很怕搶了別人標的物後「會被打」，所以急忙簽完資料、轉匯款項後，趕緊離開現場。

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