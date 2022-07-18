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    首頁　>　高雄市

    酸林佳龍被基進解除黨職 張博洋再道歉：虛心接受懲處

    張博洋今天被基進解除黨職，晚間再發文致歉，強調虛心接受、深刻檢討。（記者王榮祥翻攝）

    張博洋今天被基進解除黨職，晚間再發文致歉，強調虛心接受、深刻檢討。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/18 23:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進新聞部主任張博洋因發文酸林佳龍、引發綠營支持者反彈，事後在遭基進解除黨職，引發外界議論；張博洋則再次致歉，認為自己的不成熟造成紛擾，強調對於黨中央懲處虛心接受、深刻檢討、對不起。

    針對民進黨新北市長參選人林佳龍宣告、若當選市長第一件事會公開恩恩案真相！張博洋發文質疑「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引起綠營支持者不滿。

    張博洋二度發文詳細闡述，強調絕對支持公開真相，但建議需加上長期陪伴，不料發文前與另名黨工對話被流出，張博洋一度表示「不會向林佳龍道歉」，黨工則建議「民進黨的事要等自爆了再談」，又讓綠營支持者炸鍋。

    眼見事態延燒，張博洋今凌晨三度發文致歉，除感謝大家留言指教，也「曲解林佳龍部長的承諾，還擅自延伸批評酸他，是我的不對，在此跟部長致上歉意」；基進同步發文道歉，強調支持林佳龍讓公義的光、透進十多年來由國民黨執政的新北市，自始就是基進立場，未來也不會改變。

    今下午，基進發文解除張博洋新聞部主任、以及另位黨工職務，張博洋也再次發文致歉，說明自己的不成熟造成紛擾，要再次向林佳龍前部長、恩恩父母、台派支持者和黨內夥伴表達誠摯歉意；對於黨中央的懲處，他定會虛心接受、深刻檢討，對不起。

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