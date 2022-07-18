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    柯志恩批陳其邁推社宅慢半拍 黃捷反嗆柯只會當「印象派」

    柯志恩批陳其邁設宅政策慢半拍，黃捷嗆柯志恩又當印象派。（記者王榮祥翻攝）

    柯志恩批陳其邁設宅政策慢半拍，黃捷嗆柯志恩又當印象派。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/18 19:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩批陳其邁推社宅慢半拍！高市議員黃捷反嗆柯志恩「人生地不熟」，簡直外行人看熱鬧，甚至因人廢言，建議她勤走基層再提建設性建言，而不是當「印象派」數落高雄，抹煞高雄社宅成果。

    黃捷指出，近期連國民黨籍高市議長曾麗燕、副議長陸淑美，及多位國民黨籍議員，先後出席鳳翔社宅、岡山大鵬九村社宅等動土儀式，與陳其邁市長同台，給予邁政府肯定，柯委員的批評，不是讓同黨議員難堪嗎？

    她提醒蓋社宅有很多方式，除地方自蓋、國家幫蓋，還有一種公辦都更，都有回饋興建住宅，例如機20公辦都更案就有200戶社宅回饋，其餘還有亞灣區、岡山等地，柯委員如果不清楚，應該先就教國民黨內議員再來發言。

    黃捷進一步提及，若參考同一份數據，中央為台中規劃46％社宅、新北更高達80％，難道在柯志恩眼裡，盧秀燕、侯友宜也是該做的功課都還沒做，政績都靠中央嗎？

    再攤開高雄社宅政策時程，高雄市近三任市長，花媽任內規劃481戶、陳其邁任內規劃近1萬2000戶，韓國瑜是唯一規劃掛蛋的市長，對著黨內同志賞耳光，難道臉不腫嗎？

    平心而論，柯志恩拿高雄社宅跟其他五都比、並不公平，高雄至今房價仍遠不及十幾年前的台北，台北在2013年平均每坪60萬時才開始蓋第一座興隆社宅，高雄在2017年平均每坪17萬時就開始蓋第一座凱旋青樹，已經相對佈建快速。

    高雄至今社宅戶數從陳其邁市長上任以來，從原先預計8800戶，過程中爭取至1萬500戶，直到最新爭取中央加碼增到12000戶，這是陳其邁為高雄爭取經費的成果，市民都看得見，只有柯志恩在台北的家中冥想，對著高雄市府亂槍打鳥。

    黃捷強調，照顧市民住的權益是不分黨派共同期許，不僅社宅加速，高雄也成功推動囤房稅，也加碼租金補貼，全面捍衛居住正義，希望柯志恩勤走基層了解民意後再提出有建設性的建言，而不是憑印象數落高雄，抹煞高雄住宅政策的成果。

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