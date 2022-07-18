民進黨高雄市長選將敲定 「邁盟」送7信物挺陳其邁

民進黨高雄市長人選正式敲定，「邁盟」送7信物挺邁邁、拚團結過半。（記者王榮祥攝）

2022/07/18 16:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨昨舉行全代會，高雄市確定徵召現任市長陳其邁競選連任，橫跨高市7個議員選區的「邁向過半大聯盟」7位成員，今上午齊聚高市議會前，將每人準備的信物送給「陳其邁市長」人形看板，宣示要成為其邁市長最強後盾。

邁盟7位成員包括大旗山地區林慧欣、大岡山區陳慶鴻、左楠區黃偵琳、前新苓湯詠瑜、鳳山蘇致榮、前鎮小港黃彥毓、大寮林園洪村銘。

林慧欣表示自己來自傳統農村，今日送上客語書籍，代表對文化的推動與傳承精神；陳慶鴻送上板手，代表自己積累幾千個日子的經驗與對產業的理解；黃偵琳送上青年頭像，代表自己剛滿18歲的兒子，及為青年發聲的決心。

湯詠瑜指出，公平、正義、專業是自己的律師身分與知識能為市民奉獻的能力，也是今天送上天秤的原因；蘇致榮送上手套與棒球，代表資深國手的自己就是陳其邁市長的最佳體育政策顧問；黃彥毓送上工程帽，代表自己從中央到地方的歷練經驗；洪村銘送上捷運車廂，代表自己對捷運建設的期盼與主張。

「邁盟」7位候選人與「陳其邁市長」人形看板共同合影，並呼喊「團結台灣，顧好未來、高雄就緒，力拼過半」口號，宣示將共同進入高市議會為高雄把關，並以團結、民進黨議會過半為宗旨及目標，共同發揚今日所贈出客語書、板手、青年圖像、天秤、報球手套組、工程帽、捷運車廂所代表的意涵。

民進黨高雄市長人選正式敲定，「邁盟」送7信物挺邁邁、拚團結過半。（記者王榮祥攝）

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