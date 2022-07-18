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    首頁　>　高雄市

    柯志恩批陳其邁推動社宅是六都後段班 市府︰還有公辦都更案回饋

    高雄市長陳其邁（中）日前主持「鳳翔安居」社宅動土典禮。（資料照）

    高雄市長陳其邁（中）日前主持「鳳翔安居」社宅動土典禮。（資料照）

    2022/07/18 16:07

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕人在隔離的國民黨高雄市長參選人柯志恩，火力依舊全開，她今天下午在臉書發文，批評陳其邁推動社宅慢半拍，截至今年6月，由高市府興辦的社宅，其實只有2480戶，僅贏過台南，是六都倒數第二，讓高雄成六都後段班！

    對此，高雄市都發局強調，其實市府興建的不只2480戶，一些公辦都更案件，都有回饋興建社宅，例如機20公辦都更案就有200戶社宅回饋，其餘還有亞灣區、岡山等地。

    柯志恩說，繼日前陳其邁市長為國防部的「鳳翔安居」社宅舉辦動土典禮，今又赴岡山「大鵬九村」社宅動土，高市府告訴大家說，目前規劃社宅，已超過1萬戶。「1萬戶，看似不少，但從市民的角度來看，我必須問陳其邁市長，夠嗎？」

    柯志恩強調，根據109年度審計部的重要審核意見，考量低收、中低收、身心障礙者等9類弱勢族群數量，高雄市社宅的需求量，其實是4.38萬戶。社宅的興辦主體，分為中央和地方，根據內政部「不動產資訊平台」統計，截至今年6月，由高市府興辦的社宅，其實只有2480戶，僅贏過台南，是六都倒數第二。其餘的8575戶，都是由中央興辦。

    柯志恩質疑，興辦社宅需要時間，陳其邁可以辯駁說他前年8月才上任，但扣除既有、新完工、興建中和待開工的722戶，未來只有1758戶的規劃數，真的符合陳市長競選時讓人記憶深刻「2年拚4年」的口號嗎？到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？請陳其邁市長，勿如「童年」的歌詞：「總是要等到考試以後，才知道該唸的書都沒有唸!」

    對於柯志恩的說法，高雄市都發局表示，兼任國家住都中心董事長的內政部次長花敬群日前南下，還強調住都中心在各縣市推動社會住宅，最順暢的就是高雄市，雙方在高雄共推23處社會住宅基地，目標原是10500多戶，經過盤點，要把高雄社宅數量再推到12000戶。

    熟悉社宅推動的市府官員說「柯志恩的說法並不厚道」，由於高雄以往的房價和租金，不像北部那麼高不可攀，市府直到106年11月，才宣布新建第一處社會住宅「凱旋青樹」，將於今年下半年正式招租；陳其邁上任後，與中央聯手興建社宅的數量與速度，其實已經比陳菊、韓國瑜任內，多且快很多了。

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