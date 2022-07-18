出生40天男嬰疑受虐命危 高市社會局：介入2名小哥哥照護

高市社會局家防中心主任李慧玲說明男嬰疑受虐後續照護情形。（圖社會局提供）

2022/07/18 16:13

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄大寮區16日發生一起剛出生40天男嬰OHCA送醫命危案件，社會局家防中心表示，男嬰還有2個2歲及1歲的哥哥，由於男嬰父母涉嫌兒虐案，後續要接受檢警偵辦，2名小哥哥將委由同住外公、外婆全職照顧，如果照顧上有困難，社會局也會介入代為照顧。

高市社會局家防中心主任李慧玲表示，男嬰還有2名哥哥，分別是2歲及1歲，另有同住的外公、外婆，男嬰父母都曾照顧過他，2人嫌疑比較大，後續要接受檢警偵辦，因此希望外公、外婆24小時全職照顧男嬰2哥哥，如果外公、外婆照顧上有困難，社會局會介入代為照顧。

李慧玲說，16日接獲醫院通報，當天社工家庭訪問，了解孩子接受照顧的情形，除了政府的補助外，靠爸爸及外婆工作賺錢，經濟狀況較辛苦，過去並沒有相關家暴或兒虐的通報紀錄。

男嬰送醫急救時，已無生命跡象，經院方搶救，正以呼吸器搶救中。李慧玲說，男嬰送醫時，醫師發現他身上有骨折且顱內出血，但根據父母的說法是男嬰睡在床上，翻身時不慎從嬰兒床摔落地面，不過出生才40天嬰兒還不會翻身，且傷勢怎麼會哪麼嚴重，父母的說法並不合理，因此被通報疑似兒虐，正由檢警查明。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法