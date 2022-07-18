岡山社宅動土興建 陳其邁：每位高雄人都應被公平對待

高雄市長陳其邁（右）今天上午主持岡山區大鵬九村社會住宅動土典禮。（記者蘇福男攝）

2022/07/18 12:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市岡山區大鵬九村社會住宅今天上午舉行動土典禮，共將興建625戶，另規劃有幼兒園、社區照顧關懷據點、身障社區式日間服務據點等空間，市長陳其邁表示，高市府興建社宅不是只蓋空殼，還考慮到全年齡的需求、弱勢族群的照顧，因為每一位住在高雄的人，都應該受到公平的對待，是最起碼的社會公平正義。

岡山社宅位於87期重劃區，基地面積1萬2988平方公尺，總樓地板面積約6萬3920平方公尺，去年9月首次公告招標後，因原物料上漲及營建市場缺工影響，歷經5次流標。

經高市府檢討及調整預算單價再次招標後，今年7月7日決標，由宏昇營造公司與恩典聯合建築師事務所共同投標團隊得標，工程經費33億721萬元，規劃興建625戶，共4棟地上12層、地下2層建築物，預計2026年底完工。

市府今天上午舉辦動土典禮，包括市長陳其邁、立委邱志偉、市議會副議長陸淑美、議員高閔琳、黃秋媖及在地里長均出席盛會。

陳其邁在媒體聯訪時表示，大鵬九村社宅是他今年第9個主持動工典禮的社宅，總經費高達35億元，蓋完之後也包括運動中心、日照中心還有幼兒園等，提供全年齡使用的社會住宅。

他說，高市府一方面為讓年輕朋友的居住權獲得保障，除社宅的興建，也擴大租金補貼，從今天（18日）開始到8月底，高市擴大租金補貼辦理，假如每戶平均每人的所得在50467元，5萬元以下所有的適用對象都可提出申請，補貼經費10月即可撥進帳戶，希望能嘉惠青年、育兒和弱勢民眾。

陳其邁說，高雄社宅在擴大盤點所有的公有地與市有地，希望能從過去的1萬500戶擴大到1萬2000戶的規模，地點也選擇在交通便利的地方，譬如大寮捷運站、亞灣區跟岡山大鵬九村，都是高市的精華地段。

他強調，高雄的社宅興建地點，都是選擇交通便利且人口成長較多，青年朋友就業方便的地方，希望能提供最好最舒適的社宅，來滿足市民在居住的相關權利。

高市府工務局新工處表示，岡山區大鵬九村社宅625戶，其中套房型有362戶、一房型126戶、二房型95戶、三房型42戶，地面層規劃有幼兒園，其他公共服務空間包含社區照顧關懷據點、日間照顧關懷據點、公服大廳、社宅大廳、社區全齡運動中心、高市新住民會館、身障社區式日間服務據點等，並納入綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅等標章，水電超省、自然通風採光。

邱志偉致詞時並建議，再增建阿公店溪文學圖書館和室內游泳池。

高市岡山區大鵬九村社會住宅今天上午舉行動土典禮，預計2026年底完工。（記者蘇福男攝）

岡山區大鵬九村社會住宅位於87期重劃區，南北基地共4棟地上12層、地下2層建築物，計有625戶。（記者蘇福男攝）

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