雲端驚見男師和男童親吻照 教團質疑校方包庇

高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

2022/07/18 12:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件，高市教育產業總工會秘書長劉亞平今上午痛批，該校接獲通報，竟以「該生沒有感到不舒服」結案，無視該師跟未成年學生親吻，已嚴重違反專業倫理，該校處理過程和結果荒腔走板，他將向教育局檢舉，要求查明清楚。

教育局表示，該案發生迄今已13年，學生已畢業且該師目前聘期已結束，雙方均已離校；惟考量涉及公益，經學校已召開性平會，並決議籌組調查小組進行調查。教育局重申絕不姑息，如有疑校園性別事件，請當事人勇於舉發，教育局絕不包庇、不縱容，也要求學校依法籌組公正調查小組並徹查到底，後續將提至市府性別平等教育委員會審議。

劉亞平表示，這名男老師長期在該校擔任代課老師，有老師意外在學校98學年度的雲端空間內，發現該師與學生疑似性平事件照片，照片內容有師生互擁、師親吻該生臉頰、生親吻該師臉頰、以及師生嘴對嘴互親等照片。

劉亞平說，該校接獲通報，學校召開性平會討論，但該案發生在13年前，學生現已成年，學校竟透過這名代課男師聯繫當年的學生，學生表示他當時並沒有感到不舒服，現在也未打算追究。於是學校性平會將此案列為「不成案」事件，僅要求該教師後續不得再犯。

劉亞平說，該男師對未滿14歲的學生嘴對嘴親吻，已疑似違反教師法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治等法條。該男師明顯違反教師專業倫理，學校卻僅以當時幼年的學生表示「沒有感到不舒服」而不成案。

劉亞平痛批，校方疑似包庇男師，難道教育局也漠視不管？他今會具名向教育局檢舉，要求教育局查明清楚。

高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

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