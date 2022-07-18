為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    雲端驚見男師和男童親吻照 教團質疑校方包庇

    高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

    高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

    2022/07/18 12:14

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件，高市教育產業總工會秘書長劉亞平今上午痛批，該校接獲通報，竟以「該生沒有感到不舒服」結案，無視該師跟未成年學生親吻，已嚴重違反專業倫理，該校處理過程和結果荒腔走板，他將向教育局檢舉，要求查明清楚。

    教育局表示，該案發生迄今已13年，學生已畢業且該師目前聘期已結束，雙方均已離校；惟考量涉及公益，經學校已召開性平會，並決議籌組調查小組進行調查。教育局重申絕不姑息，如有疑校園性別事件，請當事人勇於舉發，教育局絕不包庇、不縱容，也要求學校依法籌組公正調查小組並徹查到底，後續將提至市府性別平等教育委員會審議。

    劉亞平表示，這名男老師長期在該校擔任代課老師，有老師意外在學校98學年度的雲端空間內，發現該師與學生疑似性平事件照片，照片內容有師生互擁、師親吻該生臉頰、生親吻該師臉頰、以及師生嘴對嘴互親等照片。

    劉亞平說，該校接獲通報，學校召開性平會討論，但該案發生在13年前，學生現已成年，學校竟透過這名代課男師聯繫當年的學生，學生表示他當時並沒有感到不舒服，現在也未打算追究。於是學校性平會將此案列為「不成案」事件，僅要求該教師後續不得再犯。

    劉亞平說，該男師對未滿14歲的學生嘴對嘴親吻，已疑似違反教師法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治等法條。該男師明顯違反教師專業倫理，學校卻僅以當時幼年的學生表示「沒有感到不舒服」而不成案。

    劉亞平痛批，校方疑似包庇男師，難道教育局也漠視不管？他今會具名向教育局檢舉，要求教育局查明清楚。

    高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

    高市某國小爆出代課男教師與未成年男童親吻臉頰，甚至嘴對嘴互親等疑似性平事件。（圖讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男師帶女國中生「上床」補習 法官「顯可憫恕」判2年
    2022/07/09 07:07

    男師帶女國中生「上床」補習 法官「顯可憫恕」判2年
    宜縣某國中老師涉性騷擾案 人本：縣府應保護學生
    2022/06/28 18:58

    宜縣某國中老師涉性騷擾案 人本：縣府應保護學生

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    「狼師」對多名國中生騷擾性暗示 范雲促修法改善教評會制度
    2022/06/24 13:46

    「狼師」對多名國中生騷擾性暗示 范雲促修法改善教評會制度
    狼師趁「一對一」輔導國小女童摸胸 被判8月徒刑
    2022/06/06 18:09

    狼師趁「一對一」輔導國小女童摸胸 被判8月徒刑

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    嘿咻12歲女學生 補教狼師求緩刑落空
    2022/05/28 05:30

    嘿咻12歲女學生 補教狼師求緩刑落空
    老不修！ 美69歲小學老師 在教室猥褻4女童
    2022/05/23 14:10

    老不修！ 美69歲小學老師 在教室猥褻4女童
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播