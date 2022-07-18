中山大學首任後醫學系系主任 由前高市大同醫院院長陳彥旭接任

前市立大同醫院院長陳彥旭接任中山大學首任後醫學系系主任。（圖中山大學提供）

2022/07/18 10:48

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學成立學士後醫學系，首任系主任將由前市立大同醫院院長、現任高醫大附設醫院感染內科主任陳彥旭接任，借重其在醫界30年的豐厚經驗。陳彥旭表示，盼藉由綜合大學多元的文化薰陶，培養具跨域創新與人文素養的良醫，而非醫匠。

55歲的陳彥旭是高雄子弟，高雄醫學大學醫學研究所醫學博士，2019年起即為中山大學醫學科技研究所合聘教授，現任高醫大醫學系及醫學研究所教授、高醫大附設醫院感染內科主任，曾任高醫大醫學系系主任、高雄市立大同醫院院長、高醫大附設醫院醫務秘書、高醫大附設醫院感染控制室主任等職，其專長為發燒、感染學症、感染管制、一般內科、愛滋病、分子生物學等。

陳彥旭表示，後醫系部分學生具備社會經驗，比較成熟，有清晰的志向，求學動機比受家人期待進入醫學系的學生更強烈，後醫系學生的出席率也比醫學系學生更高。

陳彥旭強調，綜合大學有其優勢，他對這群學生寄予厚望，盼透過各學院多元的文化素養、環境薰陶，開闊後醫系醫學生的視野，學習不限於醫術，培育出具備人文素養與關懷、跨域創新的良醫。

陳彥旭表示，政府培養後醫系公費生，盼能實踐醫療平權，縮小醫療資源分不均，課程規劃一、二年級服務學習，三、四年級社區實習，透過下鄉義診，與偏鄉醫院教學合作，聘偏鄉醫生作為業師，培養學生偏鄉關懷的志向，避免「偏鄉」變成一個遙遠又空泛的名詞。

根據中華民國統計資訊網顯示，2017年每平方公里執業醫事人員，全國平均為8.28位，台北區有42.89位，高屏澎東區卻僅4.93位，南北醫療資源嚴重失衡，且城鄉醫療資源落差嚴重。對此，陳彥旭表示，台灣人口老化嚴峻，未來有更龐大的醫療需求，他期許後醫系公費生能抱持應考的初心，學有所成至偏鄉服務，更引用《國語·晉語》「上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病」，盼他們成為醫人甚至醫國的人才。

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