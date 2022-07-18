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    首頁　>　高雄市

    高雄水電工喝到斷片 酒駕停等紅燈竟睡著

    高雄謝姓水電工酒後斷片以為代駕載他，酒駕路口停等紅燈竟睡著，員警發現拍打車窗叫醒他酒測。（民眾提供）

    高雄謝姓水電工酒後斷片以為代駕載他，酒駕路口停等紅燈竟睡著，員警發現拍打車窗叫醒他酒測。（民眾提供）

    2022/07/18 09:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名謝姓水電工（40歲）和友人聚餐，酒後喝茫，不耐等候代駕司機，便坐上自己愛車開上路，結果竟然在路口停等紅燈時睡著，被新興分局員警發現，上前拍打車窗，叫醒他並施以酒測，酒測值高達0.52，謝男被警喚醒時，還以為自己坐在乘客座，斷片不記得有開車上路，讓員警忍不住替他揑把冷汗，還好及時發現、逮捕。

    新興分局今指出，前金所員警昨天深夜巡經中華三路、七賢二路口時，發現一輛自小客車停在路中，綠燈亮了許久，仍不啟動，後面車輛嗚按喇叭，該車也不動如山，員警立即上前查看，發現駕駛謝男昏睡在駕駛座上，進而查獲酒後駕駛情事。

    員警拍打車窗試圖喚醒謝姓駕駛，謝男驚醒後，將車門開啟，還未回神，似乎不清楚自己坐在駕駛座，還把車開停在路口睡著，不斷向員警表示正等候朋友將他載回家。

    謝男身上散發濃厚酒味，明顯違規，並達到無法安全駕駛的程度，警方要求他下車配合酒測，經測試後，酒測值超過法定標準一倍，警方隨即告知權利，依違反公共危險罪帶返所偵辦。

    謝男表示與朋友一起在市區吃海產，席間喝了啤酒與威士忌，直至隔天凌晨近2時聚餐結束後，便由店家協助通知代駕，謝男起初還恍惚地向員警稱自己朋友會來載他，但在醉意稍醒後，才想起自己因不耐等候代駕，遂自行駕車離開欲返家，懊悔的謝男不斷說自己是貪杯誤事，警方訊後將他移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄謝姓水電工酒後斷片以為代駕載他，酒駕路口停等紅燈竟睡著，員警發現拍打車窗叫醒他酒測。（民眾提供）

    高雄謝姓水電工酒後斷片以為代駕載他，酒駕路口停等紅燈竟睡著，員警發現拍打車窗叫醒他酒測。（民眾提供）

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