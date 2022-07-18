宅神嗆挺韓直播主惡行惡狀撈錢 雙方互槓

宅神朱學恒怒嗆挺韓直播主惡行惡狀撈錢！（擷取自YT「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

2022/07/18 09:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經常在YT直播怒嗆民進黨與「塔綠班」的宅神朱學恒，這回槓上挺韓直播主及韓粉!批評挺韓直播主惡行惡狀撈錢，還到美國收了200萬，遭多位挺韓直播主反擊，要他提出證據，否則不排除提告。

朱學恒幾天前在YT直播時，怒批挺韓直播主惡行惡狀撈錢，還到美國收了200萬。他昨晚開直播時，多位挺韓直播主上他的頻道斗內留言，要他說明是哪位直播主收了200萬？

朱學恒反質問挺韓直播主說:「要賺錢不要靠韓國瑜，韓粉是韓國瑜的，還是你的？」、「韓國瑜都已經在做公益了，這些騙錢的蹭韓直播主，到現在蹭不完!」

朱學恒並嗆說:「他從來不挺韓國瑜，你們這些蠢貨把韓國瑜拱出來後，不停的幫他敗票!」、「還會被這些人騙的，到底有多笨」，並歡迎要告來告。

曾被封為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞則批說，朱學恒用「聽說」影射傷害人，子虛烏有、毫無依據，這符合一個媒體人的專業和道德嗎？朱還說海外韓粉沒有投票權，實在太無知了，多少華僑回台灣投票，朱學恒沒看到嗎？

高鈞鈞強調，基本上這和挺誰已經無關，朱學恒這種操作讓人不齒，她想請問「哪一位挺韓直播主手腳不乾淨？惡行惡狀撈錢？」朱學恒你聽誰說的？具體實證在哪？

包括挺韓五虎將的杏仁哥等人，昨晚也斗內留言，要求朱學恒說出是哪位直播主收了200萬？

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