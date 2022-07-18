為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    宅神嗆挺韓直播主惡行惡狀撈錢 雙方互槓

    宅神朱學恒怒嗆挺韓直播主惡行惡狀撈錢！（擷取自YT「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

    宅神朱學恒怒嗆挺韓直播主惡行惡狀撈錢！（擷取自YT「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

    2022/07/18 09:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕經常在YT直播怒嗆民進黨與「塔綠班」的宅神朱學恒，這回槓上挺韓直播主及韓粉!批評挺韓直播主惡行惡狀撈錢，還到美國收了200萬，遭多位挺韓直播主反擊，要他提出證據，否則不排除提告。

    朱學恒幾天前在YT直播時，怒批挺韓直播主惡行惡狀撈錢，還到美國收了200萬。他昨晚開直播時，多位挺韓直播主上他的頻道斗內留言，要他說明是哪位直播主收了200萬？

    朱學恒反質問挺韓直播主說:「要賺錢不要靠韓國瑜，韓粉是韓國瑜的，還是你的？」、「韓國瑜都已經在做公益了，這些騙錢的蹭韓直播主，到現在蹭不完!」

    朱學恒並嗆說:「他從來不挺韓國瑜，你們這些蠢貨把韓國瑜拱出來後，不停的幫他敗票!」、「還會被這些人騙的，到底有多笨」，並歡迎要告來告。

    曾被封為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞則批說，朱學恒用「聽說」影射傷害人，子虛烏有、毫無依據，這符合一個媒體人的專業和道德嗎？朱還說海外韓粉沒有投票權，實在太無知了，多少華僑回台灣投票，朱學恒沒看到嗎？

    高鈞鈞強調，基本上這和挺誰已經無關，朱學恒這種操作讓人不齒，她想請問「哪一位挺韓直播主手腳不乾淨？惡行惡狀撈錢？」朱學恒你聽誰說的？具體實證在哪？

    包括挺韓五虎將的杏仁哥等人，昨晚也斗內留言，要求朱學恒說出是哪位直播主收了200萬？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯志恩被指切割韓國瑜 傳高雄韓粉大怒！連前副市長李四川都開罵
    2022/06/30 09:29

    柯志恩被指切割韓國瑜 傳高雄韓粉大怒！連前副市長李四川都開罵
    直播主罹患惡性腫瘤！化療副作用「指甲發黑」網超心疼
    2022/06/29 14:29

    直播主罹患惡性腫瘤！化療副作用「指甲發黑」網超心疼

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    董事長司機超愛大奶主播 偷老闆1千多萬刷好多排浪花、鑽石
    2022/06/22 10:20

    董事長司機超愛大奶主播 偷老闆1千多萬刷好多排浪花、鑽石
    朱學恒不怕喪禮花籃行為損形象？ 數位貂蟬揭秘…
    2021/06/02 10:20

    朱學恒不怕喪禮花籃行為損形象？ 數位貂蟬揭秘…
    韓粉直播主連續2天無視禁令 室內聚會超過7人
    2021/05/19 23:48

    韓粉直播主連續2天無視禁令 室內聚會超過7人
    說了不去又現身 韓國瑜參加韓粉造勢：自然而然去一下
    2019/04/28 18:56

    說了不去又現身 韓國瑜參加韓粉造勢：自然而然去一下
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播