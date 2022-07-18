為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    柯志恩感嘆 選舉至今側翼、民代對她的攻擊沒少過

    國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照）

    2022/07/18 08:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩上週一確診，居隔期間，她常透過臉書提出對反霸凌、高齡城市的看法，她今晨透過臉書感慨說，自她投入市長選舉至今，側翼也好，民代也罷，對她該有的攻擊並沒有少過，不禁要問，難道高雄市民沒有「知的權利」？

    柯志恩表示，為何每當她提出高雄沉痾問題時，從未得到陳其邁市長本人針對問題的回應，回應的盡是綠營的「好事之徒」。不管是為了參選議員爭取聲量而來，還是側翼上工了，她不禁要問「陳市長您是選擇性忘記這些市政沉痾？」

    她舉例說，昨天中午看到一起標題名為「3天2起！高雄愛河又見男浮屍，民眾經過嚇傻急報警」的聳動快報，正納悶為何同一地點可以連續發生憾事，公部門可以麻木至此？難道高雄市政府從來沒有注意到愛河成為蓄意自我傷害熱點的問題？令人遺憾的是，相差不到5小時，下午又看到一則「路人見旗津港邊一雙鞋秒報警，尋獲5旬婦冰冷遺體」新聞。

    柯志恩強調，她來高雄選舉，是想讓高雄更好，要批評她，她不在意。但更在乎的是，能不能好好討論如何消彌高雄近日蓄意自我傷害暴增的社會問題？「對社會多一點關心，少一點口水，好嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高閔琳：用2年基隆舊照討論高雄人口老化 柯志恩陣營：潑髒水
    2022/07/17 11:19

    高閔琳：用2年基隆舊照討論高雄人口老化 柯志恩陣營：潑髒水
    柯志恩批高雄校園霸凌件數多 湯詠瑜護陳其邁 ：以偏概全 打擊士氣
    2022/07/14 13:10

    柯志恩批高雄校園霸凌件數多 湯詠瑜護陳其邁 ：以偏概全 打擊士氣

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    擔任柯志恩競總發言人團隊召集人 陳麗娜：韓團隊一直在協助
    2022/07/12 12:10

    擔任柯志恩競總發言人團隊召集人 陳麗娜：韓團隊一直在協助
    王金平邀柯志恩早餐會 12藍營要角出席
    2022/07/10 11:03

    王金平邀柯志恩早餐會 12藍營要角出席
    跑高雄38區被酸「沾醬油」 柯志恩：綠營不用當糾察隊
    2022/07/08 12:22

    跑高雄38區被酸「沾醬油」 柯志恩：綠營不用當糾察隊
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播