柯志恩感嘆 選舉至今側翼、民代對她的攻擊沒少過

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照）

2022/07/18 08:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩上週一確診，居隔期間，她常透過臉書提出對反霸凌、高齡城市的看法，她今晨透過臉書感慨說，自她投入市長選舉至今，側翼也好，民代也罷，對她該有的攻擊並沒有少過，不禁要問，難道高雄市民沒有「知的權利」？

柯志恩表示，為何每當她提出高雄沉痾問題時，從未得到陳其邁市長本人針對問題的回應，回應的盡是綠營的「好事之徒」。不管是為了參選議員爭取聲量而來，還是側翼上工了，她不禁要問「陳市長您是選擇性忘記這些市政沉痾？」

她舉例說，昨天中午看到一起標題名為「3天2起！高雄愛河又見男浮屍，民眾經過嚇傻急報警」的聳動快報，正納悶為何同一地點可以連續發生憾事，公部門可以麻木至此？難道高雄市政府從來沒有注意到愛河成為蓄意自我傷害熱點的問題？令人遺憾的是，相差不到5小時，下午又看到一則「路人見旗津港邊一雙鞋秒報警，尋獲5旬婦冰冷遺體」新聞。

柯志恩強調，她來高雄選舉，是想讓高雄更好，要批評她，她不在意。但更在乎的是，能不能好好討論如何消彌高雄近日蓄意自我傷害暴增的社會問題？「對社會多一點關心，少一點口水，好嗎？」

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