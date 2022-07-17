鳳山仙公廟「七顧茅廬」 請國寶泥塑大師打造呂洞賓神像

國寶泥塑大師杜牧河為鳳山鎮南宮仙公廟打造高8尺4寸呂仙祖神像，將成為地方文化資產。（記者陳文嬋攝）

2022/07/17 22:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山鎮南宮仙公廟推動整建工程，董事長何秉昌七顧茅廬請來國寶泥塑大師杜牧河，打造全國最大的泥土雕塑高8尺4寸呂仙祖神像，作為「鎮廟之寶」，成為地方文化資產，預計今年底完成。

鳳山鎮南宮仙公廟是南部道教聖地，迄今已有200多年歷史，主祀呂仙祖香火鼎盛，與台北木柵指南宮南北相對。廟方近年來推動整建工程，董事長何秉昌因緣際會，經友人推薦國寶泥塑大師杜牧河工藝很好。

74歲杜牧河出身捏麵人世家，融合糊紙、剪粘、彩繪、牌樓、花燈等多才多藝，從事泥塑工藝近50年，打造超過1000尊聖像，他因近年來膝蓋不適，不再製作大型神像，何秉昌七顧茅廬誠意滿滿，感動杜牧河決定不負所託，泥土雕塑高8尺4寸呂仙祖神像，也將協助廟方維修註生娘娘、福德正神神像。

杜牧河表示，泥土雕塑大型神像要花2年時間，自然陰乾要花半年，雖然費時但比較堅固，不怕火也不怕蛀蟲，他以3支白鐵管支撐神體，加上內部灌土漿，雙層保障更堅固，下方以白鐵盤支撐，並鎖在石椅上，避免地震搖晃。

杜牧河說，最困難之處是臉部比例與表情，他過去製作神像大多是斯文型，但考量呂仙祖文武雙全，做出心目中呂仙祖，連手指關節也完整呈現，栩栩如生充滿靈性，目前進行粉漆牽線、粧像彩繪，後續還有上漆隔離、黏貼安金等工序。

杜牧河指出，廟宇是地方的文化中心，地方的文化特色就是廟宇，神像就是公共財，有人說他幫神明做事是做功德，他認為功德是大家的，他只是務實把事情做好，對社會大眾有交代。

杜牧河個性爽朗、為人謙和，他笑說，他的人生只求平順、不爭第一，不開個展、也沒參加比賽，目標只追求唯一，作品、工法力求完美，做到獨特與人不同。

何秉昌認為廟宇對社會的意義，就是歷史、文化、教育、藝術，他感謝杜牧河為廟方打造泥塑工藝等文化資產，將成為地方文化資產。

國寶泥塑大師杜牧河為鳳山鎮南宮仙公廟打造高8尺4寸呂仙祖神像，將成為地方文化資產。（記者陳文嬋攝）

國寶泥塑大師杜牧河為鳳山鎮南宮仙公廟打造高8尺4寸呂仙祖神像，將成為地方文化資產。（記者陳文嬋攝）

國寶泥塑大師杜牧河（中）為鳳山鎮南宮仙公廟打造高8尺4寸呂仙祖神像，鳳山鎮南宮仙公廟董事長何秉昌（左）、董事林昭福肯定將成為地方文化資產。（記者陳文嬋攝）

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