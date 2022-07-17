首見公部門參與法拍搶屋 史哲：紅磚街屋7月底登場

台灣首見公務機關參與法拍搶屋，修復後的哈瑪星紅磚街屋七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/17 21:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣首見公務機關參與法拍搶屋！高市副市長史哲今公開

新濱町一丁目五連棟紅磚街屋保存與修復秘辛，透露這是台灣首見公務機關、從法拍會中搶救下來的歷史建物，並預告紅磚街屋修復完成後的首發登場，7月底即將啟動。

史哲指出，最近在哈瑪星街頭的轉角處，一排美麗紅磚街屋現身了，那是剛修復完成的「新濱町一丁目五連棟紅磚街屋」。

紅磚街屋是高市哈瑪星歷史街區中，僅存少數的日治時期街區建築，建造於1933年，由清水紅磚所構成，屋頂女兒牆為圓弧造型，在建築上代表著昭和時期的建築風格，深深刻畫著下街町時期庶民的生活文化，保存舊新濱町歷史風華的重要見證。

在保存與整建紅磚街屋時更有著一段故事，紅磚街屋原為私人所建，土地產權在日治時期原屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收，但因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，街屋淪為法拍品。

史哲當時獲悉後，為免拍賣後建物遭拆除並改建高樓，勢將影響哈瑪星歷史街區景觀風貌，於是緊急啟動暫定古蹟程序，並考量土地為市府所有，為達管用合一並保存文化資產，文化局公務同仁們便化身一回搶標者，前往法院標法拍屋，並依文資法行使優先承購權，將建物買下，保存住這棟美麗的歷史建物。

從法拍中搶救下來後，今年紅磚街屋已完成修復，為回應曾販售運輸青果、米穀肥料等商品的歷史面貌，街屋今年將參與台灣設計設計台灣，以台灣庶民生活場域直賣所為概念打造「#山海商號」，成為街屋修復後首發登場，七月底即將啟動，敬請期待！

哈瑪星新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

新濱町一丁目五連棟紅磚街屋修復後，將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

史哲預告，新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

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