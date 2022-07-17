為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    首見公部門參與法拍搶屋 史哲：紅磚街屋7月底登場

    台灣首見公務機關參與法拍搶屋，修復後的哈瑪星紅磚街屋七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

    台灣首見公務機關參與法拍搶屋，修復後的哈瑪星紅磚街屋七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/17 21:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣首見公務機關參與法拍搶屋！高市副市長史哲今公開

    新濱町一丁目五連棟紅磚街屋保存與修復秘辛，透露這是台灣首見公務機關、從法拍會中搶救下來的歷史建物，並預告紅磚街屋修復完成後的首發登場，7月底即將啟動。

    史哲指出，最近在哈瑪星街頭的轉角處，一排美麗紅磚街屋現身了，那是剛修復完成的「新濱町一丁目五連棟紅磚街屋」。

    紅磚街屋是高市哈瑪星歷史街區中，僅存少數的日治時期街區建築，建造於1933年，由清水紅磚所構成，屋頂女兒牆為圓弧造型，在建築上代表著昭和時期的建築風格，深深刻畫著下街町時期庶民的生活文化，保存舊新濱町歷史風華的重要見證。

    在保存與整建紅磚街屋時更有著一段故事，紅磚街屋原為私人所建，土地產權在日治時期原屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收，但因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，街屋淪為法拍品。

    史哲當時獲悉後，為免拍賣後建物遭拆除並改建高樓，勢將影響哈瑪星歷史街區景觀風貌，於是緊急啟動暫定古蹟程序，並考量土地為市府所有，為達管用合一並保存文化資產，文化局公務同仁們便化身一回搶標者，前往法院標法拍屋，並依文資法行使優先承購權，將建物買下，保存住這棟美麗的歷史建物。

    從法拍中搶救下來後，今年紅磚街屋已完成修復，為回應曾販售運輸青果、米穀肥料等商品的歷史面貌，街屋今年將參與台灣設計設計台灣，以台灣庶民生活場域直賣所為概念打造「#山海商號」，成為街屋修復後首發登場，七月底即將啟動，敬請期待！

    哈瑪星新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

    哈瑪星新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底首發登場。（記者王榮祥翻攝）

    新濱町一丁目五連棟紅磚街屋修復後，將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    新濱町一丁目五連棟紅磚街屋修復後，將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    史哲預告，新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    史哲預告，新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    新濱町一丁目五連棟紅磚街屋將於七月底登場。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情解封帶進觀光人潮 哈瑪星日式老屋改建吸客
    2021/08/11 12:16

    疫情解封帶進觀光人潮 哈瑪星日式老屋改建吸客
    哈瑪星「貿易商大樓」修復啟用 再現金融第一街
    2018/09/18 17:02

    哈瑪星「貿易商大樓」修復啟用 再現金融第一街

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    哈瑪星5連棟紅磚街屋 預計明年初動工修復
    2017/09/25 20:08

    哈瑪星5連棟紅磚街屋 預計明年初動工修復
    哈瑪星老診所 變身藝文中心
    2017/03/02 14:09

    哈瑪星老診所 變身藝文中心
    哈瑪星老屋又一間活化 「浪花共同工作空間」今開張
    2016/11/29 15:50

    哈瑪星老屋又一間活化 「浪花共同工作空間」今開張
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播