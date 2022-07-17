維基資料被刪！ 柯志恩嗆︰民進黨才學會複製貼上又學delete鍵

柯志恩今發文回擊綠營關於使用舊照片，以及外界討論陳其邁拔樁行程。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/17 20:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今發文指出，自己維基百科問政表現和優良事蹟完全刪除，質疑民進黨才剛學會複製貼上來寫論文，現在又學會用「刪除鍵control+x」還是delete鍵來對付別人？

她進一步指出，長達20幾頁維基百科，還有高達229則的新聞佐證資料，都在一夕之間消失！從刪除別人的資料開始下手，請問居心何在？難道這就是民進黨高雄市選戰的格局嗎？！

柯志恩怒批如此多網路蟑螂，凸顯的是誰的風格與手法呢？奉勸舉頭三尺有神明，人在做、天在看。

仍在居隔的柯志恩今透過臉書發文，針對近日高市長陳其邁頻跑宮廟、眷村，被外界解讀拔樁一事提出看法，認為陳其邁的動機如果是衝著柯志恩參選而增加更多市政行程，這意味競爭有利於市民。

但也不禁令人納悶，難道身為市長的陳其邁、過去都不到或很少到眷村關心嗎？還是眷村不在其市政治理範圍？所以他的出現是「異常」而非「日常」？平常不經營關心，選舉才來踩點拔樁，這不該是父母官應有的表現吧？

關於使用2年前臉書照片討論高雄人口老化，遭綠營質疑用「基隆舊照」，還揶揄說是「移花接木」、「竹篙湊菜刀」。柯志恩反問，誰規定臉書照片不能放舊照片，更何況自己「隔離」不能外出，選一張和銀髮族聊天的舊照，有事嗎？不符合文意嗎？這位議員如真的在乎有無「造假」，應該去問她的同門師兄弟的論文有無「抄襲和剽竊」吧！

柯志恩話鋒一轉，提到自己在維基百科遭拉黑，把過去的問政表現和優良事蹟完全刪除。她並質疑民進黨，才剛學會複製貼上，來寫論文，現在又學會用「刪除鍵control +x」還是delete鍵來對付別人？奉勸舉頭三尺有神明，人在做、天在看！

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