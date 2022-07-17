高雄實習男師女廁偷拍女老師 竟能全身而退

高雄李姓國小實習男老師被控尾隨女老師入學校女廁，拿手機自女廁隔板上方偷窺。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/07/17 18:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓國小實習男老師被控尾隨女老師入學校女廁，拿手機自女廁隔板上方偷窺，女老師抬頭發現手機驚嚇失色，尖叫高喊「誰在拍」，經報警逮人並查扣手機、筆電，因未發現被害人遭偷拍影片，僅有疑似廁所天花板影片，研判偷拍未遂，因妨害秘密罪並不處罰未遂犯，不起訴李男，被害人不服，異議並聲請交付審判遭駁回，女廁企圖偷拍的實習男師全身而退。

女老師懷疑被告不只用手機偷拍，還透過手機影像偷窺女生蹲廁，更懷疑警方查扣的手機，並非尾隨偷拍她的那一支手機，她指控李姓實習男師去年7月間，尾隨她進入學校女廁，將手機置於女廁隔板上方，她蹲下時，聽到廁所上方有聲響，猛然抬頭往上看，看見廁所隔板上放著1支手機，正對著她偷拍。

她驚嚇大喊「誰在拍」，對方見狀奔逃，校方報警處理，查獲涉嫌手機偷拍女老師如廁的，竟是李姓實習老師，查扣他的手機、筆電，並未發現有該名女老師如廁偷拍畫面，李男供稱有出現在女廁入口處，用手機按下快捷鍵隨意亂拍及錄影，但都是拍天花板，否認有進入女廁偷拍，也有將手機交給女老師，並依其指示打開手機及刪除影片，警方仍依妨害秘密罪嫌移送。

被告雖有坦承有偷拍的意思，但因緊張而沒有拍到，只有拍天花板等語，不承認有完成竊錄女老師如廁，包括手機、筆電內，都沒有查獲被害女老師如廁畫面，獲檢方不起訴處分，女老師不服聲明異議，認為已達到偷窺程度，懷疑另有未扣案的偷拍手機，並委任律師聲請交付審判。

法官確認實習男師應已進入女廁，高舉手機由上而下企圖偷拍，因手機鏡頭朝下，所照的影像顯現在另一面，因女老師抬頭時未見被告，只見手機，判定影像顯示的位置朝天花板，李男無法自手機上偷窺被害人，屬於未遂，女老師懷疑另有手機偷拍，法院認為縱有其他手機，未經檢警搜索扣押，無法以臆測定罪，該案無需再議，駁回女老師交付審判聲請。

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