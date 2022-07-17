男子工地糾紛開槍恐嚇 13年前觀音山隨機攔打大學生

工地糾紛開槍恐嚇還為一張椅子亮槍，高雄警方逮捕黃姓男子，原來他曾隨機在觀音山攔打大學生被提報過治平對象。（記者黃良傑攝）

2022/07/17 18:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾於13年前隨機在高雄大社攔打大學生，被刑事局提報治平的黃姓（34歲）男子，出獄後做起板模小包，因大寮工地施工糾紛竟亮槍嗆人，被害人決定結算不再續用，黃竟開槍示警，所幸無人受傷，高市警方獲報組成專案逮人，搜出1把疑似模型槍，黃男稱只是不具殺傷力的道具槍，警方今將槍支送刑事局鑑定。

高市警方今指出，黃男因大寮工地糾紛涉嫌持槍恐嚇，演變成開槍事件，刑大獲報追緝黃嫌到案時，其他警政單位也派人埋伏圍捕他，原來黃嫌於15日在三民區小吃店吃飯時，不滿有人用皮包放在椅子上佔位，直接把該皮包拿開，取走那張椅子自己坐，因而與人發生糾紛，黃男竟再亮槍恐嚇，轄區分局獲報也組成專案追查，鎖定黃嫌。

警方逮捕黃嫌搜出1把疑似改造的模型槍，但他辯稱只是1把道具槍，警方查出他於13年前，曾在大社區觀音山道路隨機攔打當地大學生，被刑事局南部打擊犯罪中心提報治平對象，不料，出獄後仍未改暴戾個性。

黃男因工地糾紛，涉嫌對包商開槍示警，還為了一張椅子，亮槍恐嚇公眾，警方將他依恐嚇、槍砲罪移送法辦，今天將該把槍械送往刑事局鑑定有無殺傷力。

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