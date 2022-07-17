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    高捷黃線基本設計過關 捷運局：目標年底前動工

    高捷黃線基本設計過關、總經費1442.37億元如數核列。（記者王榮祥翻攝）

    高捷黃線基本設計過關、總經費1442.37億元如數核列。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/17 17:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今宣告捷運黃線最新進展，繼今年3月21日綜合規劃報告獲行政院核定、行政院工程會6月6日辦理黃線現勘後，市府提報的基本設計也於7月15日獲工程會審議通過，計畫總經費1442.37億元如數核列。

    捷運局長吳義隆指出，捷運黃線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點。

    合計軌道運輸轉乘點共達19處，服務人口達116萬人，佔高雄市人口41.8%，可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網。

    吳義隆進一步指出，除連結高雄多個行政區、亞灣區等核心區外，捷運黃線更是兼顧區域平衡發展最重要的一環，同時也成為職棒第六隊落地澄清湖誘因之一。

    黃線工程經費審議在7月15日獲工程會同意後，現正積極辦理工程招標採購作業，同時配合啟動周邊土地聯合開發計畫，全力推動黃線建設及周邊開發，朝年底前動工目標邁進。

    捷運局表示，有關網路上引用前公開閱覽資訊，針對黃線所提出之路線規劃、出入口設計、轉乘規劃及聯合開發等相關指正，捷運局已納入考量並多次檢討修正，一定會以使用者便利性作為最大考量（如增加黃線延伸段銜接紫線過軌預留、未來可能出入口處預留可拆式牆板、強化多元運具轉乘、出入口設計配合聯合開發共構等），並與相關局處進行橫向聯繫，持續於細部設計階段滾動修正。

    高捷黃線基本設計過關、總經費1442.37億元如數核列。（記者王榮祥翻攝）

    高捷黃線基本設計過關、總經費1442.37億元如數核列。（記者王榮祥翻攝）

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