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    暑假何處去？ 金牌農村推石斑童趣營+海鮮趴

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

    2022/07/17 17:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕暑假何處去？金牌農村高雄市永安區新港社區有「石斑魚故鄉」稱號，與在地青年團針對暑假為期2個月，推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」，包括DIY龍虎斑紙包魚、塭底撈大冒險等，歡迎親子來挑戰。

    永安區新港社區以養殖石斑魚聞名，擁有「石斑魚故鄉」稱號，榮獲農委會第二屆金牌農村，與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。

    童趣營規劃塭底撈大冒險、DIY龍虎斑紙包魚、漁事體驗等，還有海鮮趴可品嚐社區當季海鮮食材料理，食魚教育讓民眾學習健康安全的養殖魚食用知識。

    社區青年軍召集人、百大青農蘇郁暄表示，社區青年以海洋魚種和養殖知識為主題規劃系列活動關卡，讓國小一至六年級的學童接近石斑魚產地，了解石斑魚的背景與食用知識，同時學會烹飪方式，縮短學童與活產魚距離，懂得珍惜食物。

    農業局長張清榮表示，農業局推動「高雄市區域資源整合根留農村計畫」，提供青年與社區合作最佳舞台，青年將創新及創意思維帶入漁村，並藉由活動將人潮引進社區，以創造更多漁村經濟收益，讓大家看到漁村的蛻變。

    張清榮說，期待在石斑魚外銷訂單遽減時期，透過有趣且環保的食魚教育活動，讓民眾認識健康安全的養殖魚食用知識，以推廣在地好魚貨，支持高雄石斑魚。

    活動採實聯制入場及區域人流管制，有得吃、有得玩，歡迎親子同樂消暑，報名網站https://www.kaoxingang.com.tw/。

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

    金牌農村高雄市永安區新港社區與在地青年團推出「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」。（市府提供）

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