柯志恩拋適老住宅議題 高市都發局：早就啟動「全齡」友善社宅

回擊柯志恩拋適老住宅議題，高市都發局強調市府推動「全齡」友善社宅，圖為前金大同社宅。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/16 23:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出人口老化與托老議題，高市都發局指出，市府早就啟動「全齡」友善社會住宅造福市民，提供長者安心養老、以及智慧貼心服務。

高市都發局長吳文彥表示，前市長陳菊任內，將未出售的國宅，在左營設置銀髮家園，並積極規劃興辦前金大同、苓雅凱旋青樹、鳳山建國、鳳山五甲、三民新都等5處社會住宅。

韓市府時代社宅規劃停滯，未提出規劃設計興建社宅計畫，亦未新增社宅預算。

陳其邁市長上任後，積極規劃全齡友善社會住宅，包括設置托育、日照中心等公共設施，預計興建10000戶社會住宅，提供更優質的社會福利服務來造福市民。

吳文彥進一步指出，若居家環境對長者不友善，市府也提供老屋換居計劃，長者可以移居到有無障礙空間的社宅。

都發局說明，目前市府規劃社宅，即將落成的凱旋青樹社宅（245戶，即將於八月底落成），新都社宅（114戶），岡山社宅（625戶）大寮社宅（382戶）均規劃有青銀共居的智慧共享生活空間。

透過日照、日托、幼兒園的福利設施配置，打造照顧老人和青年與育兒家庭的全齡生活空間。都發局為促進社宅住戶交流，亦透過智慧社宅APP安排社宅共享空間，青銀互助，共享生活經驗，關懷長者居住與照護。

都發局強調，陳其邁市長14日視察的鳳山日照社福多功能中心，結合托育、幼兒園、社區大學，是全台灣最好的日照中心，指示明年農曆年前就要完成啟用。

15日參加的鳳翔安居社宅動土儀式宣稱：年底將目標朝向發包7000戶社宅，其中，均配備有日照、日托、幼兒園的福利設施。朝向青年優先，育兒優先，弱勢優先（含長者居住）安排全齡共享生活空間。

柯志恩拋適老住宅議題，高市都發局強調高市府推「全齡」友善社宅。（記者王榮祥翻攝）

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