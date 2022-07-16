舊高市議會改造方案曝光，好過日：讓城市精神保留更多時光深度

舊高市議會改造方案曝光。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/16 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕舊高雄市議會改造案曝光，較爭議的可能是議事廳僅依原量體大小重建圓頂意象，成為有遮陰半開放空間，不保存內部結構；臉書社團高雄好過日期待讓城市精神保留更多時光深度，也才能顯現出城市的獨特與價值。

位在高雄前金區的舊市議會，因縣市合併後、市議會合併至原縣議會，因此長年閒置，市府曾打算規劃文創數位園區，但最後流標。

文化局最新方案曝光，舊市議會後方高風大樓基地將拆除改建為金融新創大樓，行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽。

議事廳空間改為「公民廣場」，整合成為「民主議事館」，串連史博館與勞工博物館成為城市博物館區；入口前廣場原貌保留供作周邊居民舉辦活動及休憩場所。

可開發面積包括公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第3種商業區，建蔽率60%、容積率490%，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用；也就是如果祭出歷史建物容積不計的優惠，樓地板面積可以新建15860坪容積。

好過日指出，比較爭議的可能是議事廳僅依原量體大小重建圓頂意象，成為有遮陰半開放空間，而不保存議事廳內部結構。文化局考量的，應是議事廳構造較難再利用，且保存會影響新建部分開發整體性，使得容積無法有效利用。

好過日表示，城市變遷是動態的，保留文史資產，才會讓城市的精神保留更多時光的深度，也才能顯現出城市的獨特與價值，但若埋沒閒置，這樣的場域也會和市民脫節。

好過日期待開發過程中、求取平衡，讓市議會站重現人潮，也讓O4-O2能串連成「高雄城市博物館廊帶」區，未來市民都可以看到百年來高雄市的面貌變化。

舊高市議會再開發案曝光。（記者王榮祥翻攝）

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