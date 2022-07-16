高雄「老爸休閒農場都燒光了」 老闆「從零開始」貼文湧暖心留言

「老爸休閒農場」火警，老闆「一切從零開始」。（讀者提供）

2022/07/16 18:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕本報今天清晨報導高雄知名的觀賞飛機起降景點「老爸休閒農場」後，老闆上午將新聞網址連結到臉書粉專，並貼文寫說：「都燒光了，但我們都還在，那就一切從零開始。」截至傍晚，已經湧入數百則暖心鼓勵的留言，強調「老闆加油！老爸加油！」

「老爸休閒農場」老闆表示，陸續收到很多朋友的關心，目前工作人員都平安，還在處理現場相關事宜，「請大家不要擔心」，接下來有任何訊息，會再跟大家分享。

老闆強調，無法一一回覆，還請大家見諒，「凌晨的一場大火東西都燒光了，但我們都還在，那就一切從零開始」。

「老爸休閒農場」設有觀景台，視野遼闊，腹地緊鄰高雄機場北邊圍牆，讓消費者邊喝咖啡、飲料，邊近距離觀賞飛機起降、滑行，因為號稱不必買門票，只須低消，深受消費者青睞。

因此，老闆的貼文發出後，許多老顧客及飛機迷紛紛送上暖心留言鼓勵；曾姓網友留言說：「老爸等於是我的青春，如果有需要贊助募款重建，記得算我一份！！」

蕭姓網友指出，一個不僅友善飛機迷，也友善小朋友、毛小孩的地方，一定能度過難關的。「雖然出的力可能不多，但如需募款重建，我願意小小贊助。有需要幫助的地方，記得要和我們飛機迷說喔！」

陳姓網友留言說：「老闆加油！！這裡是我們青春回憶聚會最棒的地方！期待老爸在次敞開大門！我們這群朋友等你。」

今（16）日凌晨1點51分，高市消防局獲報，指鄰近高雄國際機場北邊的小港區明聖街巷弄內發生火警，雖然1個小時後撲滅火勢，但「老爸休閒農場」已付之一炬，起火原因有待鑑定；讓業者心痛的是，這1、2年疫情期間，才剛花不少錢重建，營業快20年，都是心血啊。

「老爸休閒農場」火警，老闆「一切從零開始」。（讀者提供）

高雄「老爸休閒農場都燒光了」，老闆「一切從零開始」貼文湧數百暖心留言。（取自「老爸休閒農場」臉書粉專）（記者洪定宏攝）

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