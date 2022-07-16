高雄知名休閒農場大火 老闆心痛：才剛重建損失上百萬...

遠處就能看到熊熊火光。（讀者提供）

2022/07/16 06:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕能近距離觀賞飛機起降、滑行的高雄「老爸休閒農場」，今天凌晨發生火警，猛烈的火勢讓消防隊耗費1個小時才撲滅，所幸無人傷亡，但店家心痛表示，疫情期間花不少錢重建，粗估損失上百萬元。

今（16）日凌晨1點51分，高市消防局獲報，指鄰近高雄國際機場北邊的小港區明聖街巷弄內發生火警，原本只調派4個分隊共10車、22人前往，不料火勢猛烈，遠遠就能看到熊熊火光，最後多達6個分隊共20車、43人到場搶救。

由於火勢猛烈，消防隊佈置多條水線，並動用切割器破壞鐵皮設施，所幸無人受困、受傷，於凌晨近3點撲滅火勢，起火原因有待鑑定。

店家接受媒體採訪指出，營業到半夜才休息打烊，離開時毫無異狀，不料接到消防局通知，趕緊到場查看，主要損失咖啡機與冰箱等生財工具，粗估上百萬元，但心痛的是，這1、2年疫情期間，才剛花不少錢重建，營業快20年，都是心血啊。

「老爸休閒農場」設有觀景台，視野遼闊，腹地緊鄰高雄機場北邊圍牆，讓消費者邊喝咖啡、飲料，邊近距離觀賞飛機起降、滑行，因為號稱不必買門票，只須低消，深受消費者青睞。

能近距離觀賞飛機起降的老爸休閒農場發生火警。（讀者提供）

消防隊灌水滅火。（讀者提供）

能近距離觀賞飛機起降的老爸休閒農場發生火警。（讀者提供）

消防隊切割鐵皮、灌水搶救。（讀者提供）

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