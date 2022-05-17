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    詐團2邊騙！少女被誆淪人頭帳戶挨告 獲判無責免賠

    詐騙少女帳戶以「假友借錢」27.5萬元，法官判少女受騙無責免賠。（記者黃良傑攝）

    詐騙少女帳戶以「假友借錢」27.5萬元，法官判少女受騙無責免賠。（記者黃良傑攝）

    2022/05/17 00:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄賴姓女子誤信「假友」借錢詐騙電話，匯款27萬5千元至未成年潘姓女子帳戶，被害人認為潘女不僅是人頭帳戶，還充當車手助詐欺集團領錢，怒告她及監護人共賠該款項，少女喊冤稱詐騙集團誆她網購外套，卻把要匯給主管的服飾費27萬多元，誤匯至潘女帳戶，騙取帳戶影本，再持此影本向賴女行詐，還騙潘女領出誤匯的錢，高雄地院審結採信少女說詞，判她免賠。

    判決書指出，潘姓少女五專肄業涉世未深，2019年12月間接到詐騙電話，稱誤把原要匯給主管的27萬5千元，不小心誤匯至她的帳戶，潘女誤信，認為該筆款項原本就不是她的，便拍傳帳戶外表，潘女配合對方領出還錢，不料，少女反成詐騙共犯、車手，所幸法官明察秋毫，不起訴少女刑事詐欺。

    被害人賴女不甘損失27萬餘元，提告民事求償損失，少女的父母同列被告，少女辯稱當時因曾在網路上購買外套，詐騙集團假冒網購賣家，並佯稱匯錯錢，本來要匯給主管的錢不慎匯到潘女的帳戶，要求她提領出來還給他們，不知對方竟會用這種方式欺騙，提款交給對方並非是共犯，而是該筆錢本來就不屬於她，才決定幫領出來，不知對方是詐騙集團。

    高雄地院法官審理，認定被告潘姓少女當時未成年，剛出社會，也是被詐騙集團所欺騙，才會拍傳帳戶，並提領被害人賴女所匯款項，還被恐嚇不能再使用該帳戶存摺，家人陪同少女向警局報案，不應負賠償責任，法官支持少女無罪免賠。

    據了解，潘女五專肄業，剛搬至高雄於便利超商打工，之前只有在餐廳打工經驗，多未涉及金錢計算之事，也未有相當工作經驗，或商業往來經歷，堪認詐騙集團成員利用少女單純購買網拍商品機會，誘騙她提供帳戶存摺、照片，再以少女帳戶為工具，電話行詐被害人賴女上當匯款。

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