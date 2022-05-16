俊男美女假照假帳號騙網路賭博 誘騙投資吸金逾千萬

詐騙集團以俊男美女假照、假帳號，騙民眾到網路賭博，再誘騙投資境外期貨吸金上千萬元。（警方提供）

2022/05/16 18:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團在各社交網站張貼「聚x國際」高獲利廣告，佯稱投資境外期貨可獲高倍利潤，待被害人掉入話術圈套，點擊連結後，又誘轉加入LINE假投資群組，出動型男、美女等假照、假帳號，塑造專業投資專家詐騙，今被刑事局南打中心偵破，逮捕包括王姓、陳姓等13名扮水房、客服成員，清查逾26名被害人受害，詐騙金額高達1150萬元。

刑事局今指出，日前接獲不少民眾報案，指透過一家「聚x國際」公司的理專，投資境外期貨，全部血本無歸，懷疑掉入詐騙集團陷阱，南打中心成立專案，發現該公司是虛設行號，理專也是話術假的，就連對方提供的下單網站也是假的，同時提供假的人頭帳戶，供受騙的投資人匯錢轉帳給理專，吸金詐財上千萬元。

警方追查後發現該詐騙集團一開始先用俊男美女假照的LINE，拉攏網友或投資人玩線上賭博，再誘騙引入假投資網站，或接線聯絡假理專，向被害人誆稱可以透過操作及投資，獲取高倍率獲利話術誘使匯款至指定帳戶，轉為假投資網站儲值點數後操作投資，當投資人累積獲利資金後，要求提取報酬時，卻被以各種名目拒絕時，才驚覺遭詐騙了。

刑事局報請臺南地方檢察署指揮偵辦，歷經數月偵查，自去年8月至今年4月間，針對「聚x國際」等假投資詐欺網站水房、客服等犯嫌，發動緝捕行動，共緝獲王姓、陳姓等13名嫌犯到案，並搜索查扣相關犯罪證物，初步清查計有26名被害人，遭詐金額逾新臺幣1150萬元以上。

警方兵分多路，分別前往台中、台南、高雄等地，追捕涉案的詐欺集團成員13人，嫌犯否認行詐吸金，辯稱只是投資糾紛，警方今將13人全部移送法辦。

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刑事局南打中心於中、南部逮捕13名扮水房、客服成員，清查逾26名被害人受害，詐騙金額高達上千萬元。（民眾提供）

刑事局南打中心於中、南部逮捕13名扮水房、客服成員，清查逾26名被害人受害，詐騙金額高達上千萬元。（民眾提供）

刑事局南打中心於中、南部逮捕13名扮水房、客服成員，清查逾26名被害人受害，詐騙金額高達上千萬元。（民眾提供）

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