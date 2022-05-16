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    首頁　>　高雄市

    高雄+4086 居隔措施放寬 陳其邁：快篩維持成人3劑小孩2劑

    市長陳其邁表示，他主張居隔措施更簡便，讓民眾做好自主防疫，發給快篩試劑，維持成人3劑、小孩2劑。（市府提供）

    市長陳其邁表示，他主張居隔措施更簡便，讓民眾做好自主防疫，發給快篩試劑，維持成人3劑、小孩2劑。（市府提供）

    2022/05/16 17:45

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今新增4086例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），對於確診者的同住家人居家隔離規定放寬，接種3劑疫苗者，從3+4改0+7天，民眾免居隔改7天自主防疫，市長陳其邁表示，他也主張居隔措施更簡便，讓民眾做好自主防疫，發給快篩試劑，維持成人3劑、小孩2劑，市府也加購200萬劑快篩，以做好相關的準備。

    陳其邁說，在與跟中央討論過程，朝向居家隔離措施更簡便，讓民眾可以做好自主防疫，這是昨天會議重點，他也認為要搭配快篩，假如快篩試劑量能足夠，維持3劑最好，第一劑是同住家人被居隔時一次，要外出篩一次，第三劑就是有症狀時快篩，所以是三劑。

    陳其邁說，未來0+7制度裡，希望民眾在7天自主防疫過程，其行動管理仍屬於接近居家隔離的強度，但准許外出採購或上班，其他到餐廳用餐、聚會，譬如辦喜事、菜市場等人潮壅擠處，盡量不要去，未來還會針對自主防疫規定再加說明，至於快篩試劑發放，維持成人發3劑、小孩2劑，市府也加購200萬試劑。

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