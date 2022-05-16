海軍宜陽艦、汾陽艦先後染疫 同屬168艦隊濟陽級巡防艦

宜陽艦。（資料照）

2022/05/16 16:57

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍左營基地1個半月發生宜陽艦、汾陽艦先後染疫事件，無獨有偶的是，2艘軍艦同屬168艦隊的濟陽級巡防艦，基地在宜蘭蘇澳，因任務改停泊左營，不料發生官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

濟陽級巡防艦改良自美國諾克斯級巡防艦，具遠洋反潛能力，配屬在蘇澳的168艦隊，主要負責東北部至東部海域的巡防任務。

但宜陽艦因演習緣故，3月靠泊左營，當時的確診者3月28日收假，隔天不舒服就醫，經檢測確診，80多人被隔離，最後約10人確診。

這次汾陽艦也靠泊左營，1週前出海偵巡，1名士官疑似心肌炎，汾陽艦緊急返航，將他送醫後再出海。

這名士官原本快篩陰性，後來PCR陽性，海軍緊急通知汾陽艦100多人快篩，結果數十人陽性，立刻返航接受PCR檢測。

海軍艦隊指揮部表示，已完成兵力調整，不影響戰備任務。另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，也叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，以維持官兵健康與部隊戰力。

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汾陽艦。（資料照）

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